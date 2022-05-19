Травень, 19 в 9:01

У Києві вже почалися проблеми із бензином. На заправках – кілометрові черги.

На АЗС, де є бензин, шикуються сотні охочих заправити авто, а ось на тих заправках, де є тільки газ та дизель, черги дещо менші.

Які правила продажу бензину на заправках у Києві? Де можна купити бензин та скільки палива продають у столиці в одні руки – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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Згідно з даними, які повідомили Фактам ICTV очевидці, в українській столиці фактично ніде заправитися бензином А-95. Пересічним громадянам продають лише паливо преміум-марок, і те – на кількох АЗС.

АЗС КЛО

На гарячій лінії компанії повідомляють, що для покупки бензину на їхніх станціях можна придбати спеціальні талони номіналом від 100 до 150 л палива. Використовувати їх потрібно протягом 14 днів.

Крім того, на сайті компанії опублікований список заправок, які працюють.

АЗС ОККО

На деяких із цих заправних станцій можна заправитися без талонів, але відпускають лише по 10 л бензину в одні руки.

Подивитися, де розташована найближча заправка, а також уточнити, які види палива на ній ще є, можна на інтерактивній карті, опублікованій на офіційному сайті ОККО.

Згідно з опублікованими компанією даними, бензином А-95 на АЗС ОККО можна заправитися лише за талонами або паливними картками. Однак для їх покупки треба бути юрособою.

АЗС БРСМ

Ситуація з АЗС БРСМ у Києві фактично така сама, як і з ОККО: на деяких станціях все ще можна купити бензин без талонів, але такі складно знайти та необхідно відстояти величезну чергу.

Дещо спростити пошук АЗС БРСМ може карта заправок, які працюють, із зазначенням наявності на них того чи того виду палива.

АЗС WOG

Тим часом мережа автозаправних станцій WOG обмежила продаж палива 10 л на день, відпускати які будуть лише за наявності картки лояльності PRIDE. При цьому у WOG вирішили скасувати обмеження відпущення палива в каністри.

Зазначимо, що для пошуку заправок цієї та інших марок можна використовувати віртуальну карту, яку в березні запустила КМДА.

Нею можна скористатися за посиланням або за допомогою програми Київ Цифровий – вкладка АЗС.

У чому причина дефіциту палива у Києві

Паливний експерт, гендиректор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн наголошує: дефіцит бензину виник не лише у столиці, а й у всій країні, без винятків.

– Місцеві адміністрації навіть роблять окремі заяви. Насправді, важко з бензином у більшості регіонів уже кілька тижнів, просто у Києві про це не знали або не звертали уваги. Несподіванка у столиці пов’язана здебільшого з тим, що її трейдери намагалися постачати у пріоритетному порядку. Як я розумію, зокрема й на прохання центральної та місцевої влади. Але останнім часом у місто повернулося багато киян, споживання зросло, – пояснив він у Facebook.

Куюн наголошує, що великі мережеві компанії стверджують, що продають зараз стільки ж пального, як і тиждень або два тому, проте раніше цього обсягу вистачало на день, а зараз – на кілька годин, і збільшити постачання поки що неможливо.

Серед аспектів, які додали тиску на працюючі АЗС – те, що деякі громадяни, за словами власників АЗС, “навіть не можуть втиснути в бак ті жалюгідні 10 л, які відпускають в одні руки, тому що бак переповнений”, а також – закриття окремих заправних станцій, які витратили всі запаси пального навіть за нормативної реалізації.

– Тому навіть якщо уряд дозволить продавати зараз по 100 грн/л, пальне не з’явиться. Хоча ні, може, і з’явиться, але не тому, що хтось виставить “приховане” пальне, а тому, що той фіксований обсяг просто не купуватимуть, – резюмував експерт.

У КМДА тим часом закликають киян та гостей столиці за можливості не пересуватися містом приватним транспортом. Там наголошують: насамперед необхідно забезпечити потребу у пальному для військових, які захищають Україну від рашистів.

– Київ просять пам’ятати про потреби армії та наших захисників і за можливості користуватися громадським транспортом. Мережа постійно розширюється, щоб забезпечити перевезення жителів, які повертаються до столиці, – зазначають на сторінках адміністрації у соцмережах.

Водночас перший віцепрем’єр Юлія Свириденко повідомила у себе у Facebook, що влада обіцяє ліквідувати дефіцит пального на АЗС “в окремих регіонах” протягом тижня.

– Оператори мають законтрактовані обсяги на території Західної Європи, і зараз ми вирішуємо питання, як максимально швидко ввезти їх на територію України, – розповіла вона.