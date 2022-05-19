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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Україна отримає з польських запасів 25 тис. тонн бензину

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Бензин
Фото: Depositphotos

Україна отримає від Польщі 25 тис. тонн бензину.

Про це повідомляє Польське радіо із посиланням на віцепрем’єра – міністра економіки України Юлію Свириденко.

Так, очільниця Мінекономіки у Києві зустрілася з польським міністром клімату та навколишнього середовища Анною Моськвою.

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На спільній пресконференції Свириденко зазначила, що до війни 97% пального в Україну йшло з Росії та Білорусі. Але сьогодні ці напрямки закриті. Крім того, ворожа армія знищила Кременчуцький НПЗ, через що в Україні відчувається дефіцит пального.

Тепер Польща погодилася допомогти Україні – з польських запасів нам відправлять 25 тисяч тонн бензину, що повинно збалансувати ринок нафтопродуктів. За словами Юлії Свириденко, вже з початку наступного тижня Україна почне отримувати цей бензин.

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Своєю чергою Анна Моськва зазначила, що ведеться робота зі збільшення пропускної спроможності польсько-українського кордону щодо транспортування пального. Вона наголосила, що такої гарної співпраці між польськими та українськими паливними компаніями ще не було.

Директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн вважає, що попри непопулярність рішення уряду скасувати держрегулювання цін, це все ж допоможе обмежити споживання та стабілізувати ринок пального.

Джерело: Польське радіо
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