Травень, 20 в 20:20

Кількість підприємств, які повністю зупинили діяльність в Україні, скоротилася майже вдвічі порівняно з початком військових дій — з 32% до 17%.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду. За останні місяці відкрито більш ніж 20 тис. нових ФОПів, що фактично відповідає показникам 2021 року.

Понад 215 тис. підприємств обрали перехід на нову податкову систему, за якою ставка становить лише 2%. Це більше 44 тис. юридичних осіб та 173 тис. фізичних осіб-підприємців.

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– Завдяки розширенню програм кредитування під 0% ми спостерігаємо суттєвий ріст об’ємів кредитування, зокрема на інвестиційні цілі. З 24 лютого цього року майже 6 тис. бізнесів у всій країні скористалися цією програмою, а загальна сума кредитування склала 20,5 млрд грн, – зазначив Шмигаль.

Також він стверджує, що дерегуляція, проведена урядом, торкнулася практично всіх сфер економіки. Так, затверджено декларативний принцип роботи бізнесу, скасовано необхідність отримання переважної більшості дозволів, запроваджено мораторій практично на всі перевірки бізнесу та спрощено приєднання до електричних мереж.

– Дерегуляція, зменшення податків, кредити під 0%, допомога з логістикою — усе це дозволило значній частині бізнесу повернутися до роботи, – додав прем’єр-міністр.

Нещодавно Шмигаль повідомив: щоб закрити оперативні потреби бюджету, Україні необхідно щонайменше $15 млрд на найближчі три місяці.

Так, українська банківська система та енергетика працюють стабільно, а запроваджені урядом податкові та кредитні стимули дозволили частині бізнесу відновити свою роботу, проте щомісяця дефіцит бюджету сягає близько $5 млрд.

Джерело: Урядовий портал

Фото: Урядовий портал