Травень, 22 в 22:15

За словами паливного експерта, директора WOG Holding BV Андрія Пивоварського, для досягнення нормального рівня забезпечення постачання палива в Україну мають зрости з нинішніх 15 тис. тонн на добу щонайменше 22 тис. тонн, а з урахуванням потреб армії та аграріїв, а також для того, щоби формувати запаси, їх необхідно збільшити майже вдвічі – до 25-27 тис. тонн.

– Щоб вийти на нормальний рівень споживання, необхідно ввозити близько 22 тис. на день. Якщо говорити про всі канали збуту, а це і про потреби армії, аграріїв тощо, то ритмічно має заїжджати 25-27 тис. тонн продукту на добу, – сказав Пивоварський.

За його даними, постачання палива з Європи підвищили майже вдесятеро за три місяці – з 1,5-2 тис. тонн у лютому до 15 тис. тонн у травні.

Наразі ці обсяги також збільшуються щодня.

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Таким чином, за прогнозом експерта, у разі відсутності форс-мажорів Україна вийде на нормальний рівень забезпечення дизельним паливом протягом місяця, однак для забезпечення необхідних ринку обсягів бензину може знадобитися дещо більше часу, враховуючи складнішу автомобільну логістику його доставки та дефіцит А- 95 у Європі.

– Щодо 95-го, то тут ситуація складніша. Тут уже питання не лише завезти, а ще треба знайти, купити. У Європі дефіцит 95-го. З того, що зараз бачу, потрібно буде понад місяць. Але щодня ми маємо позитивну динаміку, ввозимо більше, – наголосив топ-менеджер WOG.

За його даними, кризовий період уже пройдено. Що ж до цін на нафтопродукти, то це залежатиме від вартості продукту в Європі та його доставки.