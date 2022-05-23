Готівкова валюта у “вільному плаванні”: чому рішення НБУ не вплине на ціни в Україні

Травень, 23 в 18:29

Обмеження на готівковий долар немає: що тепер буде з курсом та на що це вплине

Національний банк України ухвалив рішення, яким з 21 травня зняв обмеження на формування готівкового курсу долара. Тепер банки можуть самостійно встановлювати ціни на продаж готівкової валюти.

Факти ICTV розповідають, як може змінитися курс долара і на що це реально вплине.

Зараз дивляться

Лише готівка

Невдовзі після оголошення про скасування обмежень на формування готівкового курсу долара НБУ був вимушений пояснити свої дії.

В Нацбанку підкреслили, що рішення не скасовує фіксований курс долара, який з 24 лютого зафіксований на рівні 29,25 грн. Для безготівкових операцій, які становлять переважну частину валютного ринку, використовуватимуть фіксований курс з максимальною межею у +1%.

А ось на готівковому ринку за курс довелося взятися, оскільки нині там валюту використовують для спекулятивного “заробітку” та фінансування сірого імпорту.

Скасування обмежень має на меті вирівняти курси в обмінниках та банках, а також за кордоном, та мінімізувати так званий картковий туризм.

– За наявними даними, значна частина операцій з гривневими картками за кордоном – це зняття готівки з банкоматів. Помітна частина цієї готівки потім повертається в Україну і потрапляє на нелегальний готівковий ринок. Тобто де-факто дефіцитні валютні ресурси можуть витрачатися на непріоритетні для воєнного часу потреби, що зараз вкрай важливо мінімізувати, – повідомили в НБУ.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснює, що до скасування рішення банки не могли конкурувати з обмінниками, які працюють за угодами.

– Було як: обмінники за агентськими угодами встановлювали курс, який захотіли, а банківські обмінники були вимушені обмежитися перевищенням у 10% над офіційною ставкою НБУ (29,25 грн/дол). Банківські підрозділи були поза конкуренцією, адже ніхто не йшов міняти долар по 32 грн, коли поруч на вулиці міняють по 37 грн, – розповідає Пендзин.

Виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський у нинішніх реаліях не може назвати правильним рішення НБУ.

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В такому випадку у банків з’являється інструмент для зловживання курсом валют.

– Своїм останнім рішенням Нацбанк звернув увагу на те, що відбувається на готівковому ринку, і дав змогу банкам там теж працювати. Дав їм свободу щось робити зі своїми картковими курсами. Але якщо на готівці воно виглядає більш-менш справедливо, то щодо розрахунку по картках є великі питання. Операції по картках – безготівкові. Тобто банки купують валюту в експортерів по 29,54 грн, а потім можуть продавати по будь-якому курсу своїм користувачам карток. Плюс вони докуповують у Нацбанку на покриття дефіциту безготівкових операцій по безготівковому курсу… Відповідно, відбувається перерозподіл грошей між біженцями і банками на користь останніх, – розмірковує Вишлінський.

Поза рівнянням

Особливого впливу на життя громадян, які залишилися в Україні, готівковий курс долара не матиме, адже в умовах воєнного стану купити валюту майже нереально.

Банки та обмінники нині можуть продавати ту кількість валюти, яку купили у населення. Тобто, якщо за день певний банк або обмінник купив $500, то лише їх і може продати.

А весь критичний імпорт залежить від безготівкових розрахунків, які й досі обмежені офіційним курсом НБУ.

– Вся закупівля критичного імпорту, зокрема пального, здійснюється по 29,25 грн/дол. На ціну, наприклад, пального, впливає не курс конвертації, а зміни цін на європейському ринку, які весь час ростуть, – каже Пендзин.

Це означає, що ціни на продукти і пальне не підстрибнуть слідом за готівковим доларом, який нині коливається у межах від 36 до 39 грн.

Держава регулює ці питання під час воєнного стану. Так, певне зростання цін на продукти можливе. Але воно буде пов’язано не так з курсом валют, як, наприклад, з ціною пального.

Тим паче, що в нинішніх реаліях ринок готівкової валюти занадто вузький, щоб реально на щось впливати. Максимум – на ринок контрабанди.

– Раніше були якісь об’єктивні цілі для купівлі валюти – поїздка за кордон, розрахунки в доларах між фізичними особами. В умовах війни розрахунок між фізособами, на мою думку, припинився, міжнародного туризму немає. Якщо потрібно купити долари, щоб щось контрабандою завезти в Україну – це дуже специфічний ринок, на який навряд чи варто орієнтуватися, – пояснює Вишлінський.

Новий курс за кордоном

Як коливатиметься готівковий курс долара в банках – нині сказати важко. З одного боку, має стати менше спекулянтів, завдяки чому він може дещо знизитися.

З іншого – він може й надалі триматися на нинішніх позиціях, адже після скасування відповідної норми для банків ринок майже ніяк не відреагував. Курс валют навіть трохи зріс. Крім того, валюта в банках та обмінниках не з’явиться, що лише штовхатиме курс догори.

Водночас, чорний ринок для банків не показник. Тому вони можуть й надалі тримати курс валют у рамках, які вважатимуть адекватними.

– Вже є інформація, що Приватбанк не збирається підвищувати курс понад 32 грн/дол. Але, можливо, в майбутньому це рішення переглянуть. Є велика невизначеність щодо цього. Думаю, що дії Приватбанку тут будуть найважливішими, адже він обслуговує приблизно дві третини користувачів банківських карток в Україні і біженців. Відповідно, його рішення стануть орієнтирами для інших банків, – вважає Вишлінський.

Для кого справді зміниться ситуація, так це для спекулянтів та людей, які були вимушені виїхати за кордон після початку повномасштабної війни.

Головне сподівання, що спекулянти перестануть їздити у сусідні держави, щоб купувати долари по 29,25 грн та продавати їх в Україні набагато дорожче.

– Припустимо, в Ужгороді курс 37 грн/дол, а за 3 км – за кордоном – курс 29,25 грн/дол. Сформувалася ціла “творча група” осіб, які їздили за кордон, знімали долар по 29,25 грн, а потім приїздили і конвертували по 37 грн. Нацбанк сказав: досить. Тепер буде так – знімати з банкомату в будь-якій країні Європи ви будете по курсу ринку в Україні… Але є й українські біженці, які зараз розраховуватимуться картками за товар або послуги, припустимо, в Німеччині. Ще в п’ятницю це було 29,25 грн/дол, а вже сьогодні – 37 грн. Ось так Нацбанк вирішив захищати свої валютні резерви, – підсумовує Пендзин.

Готівковий курс валют сьогодні – не та історія, яка здатна на щось реально вплинути в Україні. Навіть якщо курс буде 50 грн/дол, це не призведе до різкої інфляції критичного імпорту.

Реальних змін можна буде очікувати лише тоді, коли НБУ знову відпустить курс гривні.