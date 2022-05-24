Травень, 24 в 16:57

У вівторок, 24 травня, політолог Володимир Фесенко заявив, що Україна внаслідок війни посилила свої позиції у світі, “хоч це й парадоксально”.

– Війна завжди послаблює, створює проблеми та обмеження. Але ця війна, і насамперед героїчний опір українського народу, ефективний опір, коли навіть наші партнери, які боялися, що буде швидка поразка України, побачили, що Україна може себе захищати, може не просто вистояти у цій війні, а й перемогти – це змінило ставлення до нас, – наголосив Фесенко в ефірі національного телемарафону.

Він наголосив, що шкода лише, що ми не мали такої міжнародної підтримки після 2014 року.

– Усередині країни ми бачимо руйнацію проросійського табору. Нині вже соромно бути проросійським політиком, із тієї ж ОПЗЖ чи подібної політичної сили. Наша традиційна проблема, коли ми мали такий відчутний проросійський фланг – тепер його не буде. Проросійські політики змушені будуть адаптуватися, – зазначив політолог.

Однак він наголосив, що ці політики не будуть проєвропейськими, що може спричинити проблеми.

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