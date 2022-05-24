Травень, 24 в 15:24

Сьогодні, 24 травня, Рада Європейського союзу прийняла рішення про тимчасову лібералізацію торгівлі з Україною.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

Це означає, що протягом одного року імпортне мито на весь український експорт до Європейського союзу не стягуватиметься.

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Завдяки цим заходам ЄС зможе суттєво підтримати економіку України.

У пресрелізі Ради ЄС наголошується, що неспровокована масштабна війна Росії проти України має руйнівний вплив на виробничі потужності країни, транспортну інфраструктуру та доступ до Чорного моря. І ці наслідки не можна недооцінювати як усередині України, так і на міжнародному рівні з точки зору продовольчої безпеки.

Сьогоднішнє рішення призупинить:

всі ці мита відповідно до Розділу IV Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, що встановлює глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі (DCFTA), яка ще не була лібералізована.

Призупинення поширюється, зокрема, на: промислові товари, що підлягають поетапній відмові від мит ​​до кінця 2022 року, фрукти та овочі, на які поширюється система вхідних цін, а також сільськогосподарські продукти та перероблені сільськогосподарські продукти, на які поширюються тарифні квоти;

стягнення антидемпінгових мит на імпорт із України;

застосування єдиних правил імпорту щодо імпорту з України.

Нагадаємо, що Єврокомісія внесла свою пропозицію щодо тимчасової лібералізації торгівлі 27 квітня 2022 року.

13 травня Рада ЄС надіслала листа до Європейського парламенту, в якому повідомила про свою згоду з постановою, яку потім проголосували на пленарному засіданні 19 травня.

Тепер після ухвалення документа як Європарламентом, так і Радою ЄС його мають підписати та опублікувати в офіційному журналі ЄС. Рішення набуде чинності наступного дня після публікації.

Нагадаємо, що на початку травня уряд України тимчасово скасував митний контроль нехарчової продукції. Такий захід діятиме до кінця воєнного стану.

Джерело: Council of the EU