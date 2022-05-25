Травень, 25 в 0:46

За травень Україна отримає лише $2 мільярди з пакетів фінансової допомоги, які надають українські партнери Заходу, чого недостатньо для закриття місячних витрат.

Про це заявив міністр фінансів України Сергія Марченка під час онлайн-конференції, організованої Atlantic Council.

– У травні ми не матимемо цієї суми ($5 млрд, – Ред.). Зараз ми отримали лише $1,2 млрд. До кінця цього місяця ми очікуємо отримати до $2 млрд, але не $5 млрд, – пояснив очільник відомства.

Сергій Марченко додав, що Мінфін частково може закрити цю проблему коштом військових облігацій, але за місяць можливо залучити лише до $1 млрд завдяки цій опції.

Зараз дивляться

Водночас частково допомагає розв’язати проблему ліквідності Національний банк України, заходи для чого погодила Україна та міжнародні партнери.

– Ми не використовуємо цей інструмент (фінансування НБУ, – Ред.) як ключовий. Але коли ми бачимо проблеми з ліквідністю на казначейському рахунку, ми приходимо до центробанку, – пояснив Сергій Марченко.

Нагадаємо, 8 травня президент України Володимир Зеленський приєднався до зустрічі лідерів країн Великої сімки, в рамках якої сторони провели переговори про те, як спільна координація країн G7 має привести до перемоги України.

В рамках переговорів президент Володимир Зеленський повідомив, що для того, щоб Україна вистояла, щомісячно державі необхідна буде фінансова підтримка у розмірі від $5 до $7 млрд.



Джерело: Atlantic Council