Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

єДекларація для підприємців: на порталі Дія запустили нову послугу

Валентина Летяк, редакторка стрічки
єДекларація

На порталі Дія запустили нову послугу – єДекларація для підприємців, яка значно спростить життя під час воєнного стану як ФОПам, так і юридичним особам, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, єДекларація замінить 374 види різних дозвільних паперових документів – ліцензії, сертифікати, свідоцтва, посвідчення та висновки.

– Якщо ви власник маленької кавʼярні, то раніше вам потрібно було сходити в шість різних держорганів та зібрати близько 25 паперових документів: дозвіл на зовнішню рекламу, ліцензію на право роздрібної торгівлі та інші. Цей бюрократичний квест тривав до 75 днів. У Дії це один електронний документ за 3 хвилини, – пояснив Федоров.

 

Зараз дивляться

Подати єДекларацію можуть вже діючі ФОПи або керівники юридичних осіб, зокрема:

  • власники бізнесу, в яких закінчився термін дії дозвільних документів;
  • ФОПи, які через війну змінили місце ведення бізнесу;
  • підприємці, які змінили вид діяльності.

Глава Мінцифри запевнив, що єДекларація не потребує розгляду чиновником, тому можна одразу працювати, не чекаючи рішення 10 днів.

Читайте
Як стати на облік в центр зайнятості через Дію - інструкція

Фото: портал Дія

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка