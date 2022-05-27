єДекларація для підприємців: на порталі Дія запустили нову послугу

Травень, 26 в 21:32

На порталі Дія запустили нову послугу – єДекларація для підприємців, яка значно спростить життя під час воєнного стану як ФОПам, так і юридичним особам, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, єДекларація замінить 374 види різних дозвільних паперових документів – ліцензії, сертифікати, свідоцтва, посвідчення та висновки.

– Якщо ви власник маленької кавʼярні, то раніше вам потрібно було сходити в шість різних держорганів та зібрати близько 25 паперових документів: дозвіл на зовнішню рекламу, ліцензію на право роздрібної торгівлі та інші. Цей бюрократичний квест тривав до 75 днів. У Дії це один електронний документ за 3 хвилини, – пояснив Федоров.

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Подати єДекларацію можуть вже діючі ФОПи або керівники юридичних осіб, зокрема:

власники бізнесу, в яких закінчився термін дії дозвільних документів;

ФОПи, які через війну змінили місце ведення бізнесу;

підприємці, які змінили вид діяльності.

Глава Мінцифри запевнив, що єДекларація не потребує розгляду чиновником, тому можна одразу працювати, не чекаючи рішення 10 днів.

Фото: портал Дія