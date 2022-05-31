Хто може не платити за доставку газу під час війни: роз’яснення регулятора

Травень, 31 в 16:36

Українцям офіційно пояснили, в яких випадках побутові споживачі можуть не платити за розподіл (доставку) газу під час війни.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), повідомила, що в умовах дії воєнного стану споживачі повинні бути (частково або повністю) звільнені від оплати послуг розподілу природного газу. Проте лише у випадках, якщо:

Внаслідок російської агресії було пошкоджено розподільну інфраструктуру і це унеможливило виконання зобов’язання облгазів у частині забезпечення цілодобового доступу до газорозподільної системи. В такому випадку плата за розподіл не нараховується на період відсутності цілодобового доступу до газорозподільної системи. Внаслідок російської агресії було пошкоджено об’єкт газоспоживання споживача та/або його внутрішньобудинкову систему газопостачання, що призвело до унеможливлення використання споживачем свого права користуватися послугами розподілу природного газу.

Низка облгазів уже оприлюднила алгоритм здійснення перерахунку за розподіл газу своїм абонентам.

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Як наголошують облгази, перерахунок проводиться “на підставі актів аварійних та технічних служб про пошкодження об’єктів критичної інфраструктури, з призупиненням роботи газорозподільної системи, за період з моменту призупинення роботи газових мереж до відновлення можливості споживачів користуватись природним газом”.

Проте перерахунок може бути проведений і за заявою власника будинку, особисто через клієнтський простір або листом на електронну адресу облгазу.

Під час оформлення заяви слід зазначити адресу домогосподарства, номер особового рахунку та додати документальне підтвердження руйнування оселі.

Джерело: НКРЕКП