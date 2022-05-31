Травень, 31 в 19:54

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну наприкінці лютого, українська економіка та курс гривні відчули певний “економічний шок” та зіткнулися з низкою проблем.

Національний банк України відреагував на війну призупиненням роботи валютного ринку, крім продажу валюти. Він також зафіксував курс на рівні офіційного на той день – 29,2549 грн/$1.

Це спричинило появу так званого чорного ринку, на якому за $1 віддавали по 39-40 грн.

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Згодом Нацбанк дозволив продаж валюти у відділеннях, а вже з 21 травня скасував верхній ліміт як для курсу продажу готівкової валюти банками в Україні, так і для курсу конвертації гривні в іноземну валюту за їх картками за межами країни.

На що чекати українській економіці найближчим часом і що станеться з курсом гривні у червні? Факти ICTV підготували матеріал із оцінкою економічних експертів у цій галузі.

У коментарі для Фактів ICTV економіст Олексій Кущ розповів, що реакція курсу гривні, як і будь-якого обмінного курсу, буде залежати від стану економіки. За його словами, на курс передовсім впливають динаміка експорту та імпорту.

– В нас різко впав експорт, це впливає на те, що дуже мало експортної виручки заходить на внутрішній ринок. Більше того, навіть експортери, які можуть зараз експортувати продукцію, вони притримують виручку за кордоном, тому що їм вигідно завозити та продавати за фіксованим курсом… З іншого боку, різко впав імпорт, бо скоротився платоспроможний попит населення і близько 5 млн споживачів у нас випало з внутрішнього ринку через міграцію за кордон, – пояснив Олексій Кущ.

Водночас він зауважив, що наразі на внутрішньому ринку України домінує саме імпорт, оскільки державні установи почали відновлювати роботу бізнесу, проводять закупівлю критичної продукції тощо.

Девальвація, за оцінкою експерта, стримується насамперед Національним банком України, який дотримується політики фіксованого курсу гривні.

– Один з визначальних компенсаторів курсу гривні – це міжнародна фінансова допомога у виглядів кредитів, грантів тощо… Але в них є невеличка вада – вони надходять не ритмічно. Інколи від оголошення фінансової підтримки до безпосереднього отримання коштів може пройти місяць часу, – пояснив економіст.

За оцінкою Олексія Куща, прогноз курсу гривні на червень коливатиметься в межах 34-43 грн/долар, але різких стрибків курсу, на його думку, чекати не варто.

Під час круглого столу Finclub, який відбувся 31 травня в онлайн-форматі, начальник аналітичного відділу Альфа-Банку Олексій Блінов заявив, що очікує стабілізацію карткового курсу гривні для фізосіб у червні.

– На червень можна прогнозувати збереження курсів експортерів та імпортерів. Щодо ринку банківської готівки для фізосіб, він більш-менш стабілізувався і не думаю, що там будуть такі стрибки, які ми бачили цієї весни, – сказав аналітик Альфа-Банку Блінов.

З ним погодився асоційований експерт CASE Україна, який є колишнім заступником директора департаменту фінстабільності Національного банку України (НБУ) Євген Дубогриз.

Експерт відзначив стабілізацію курсу у порівнянні зі стрибками, які можна було спостерігати навесні.

– Мені здається, що у нас буде повзуча девальвація. Навіть якщо НБУ зважуватиме це, все одно тиск на гривню є, бо в нас війна, проблеми з експортом, з тим, що ми недоотримуємо обсяг коштів від наших партнерів, який нам дуже потрібен, – сказав Євген Дубогриз.

Експерт додав, що існування невеликої емісії гривні впливає на інфляцію не прямо, а через інфляційні очікування.

– Курс з часом НБУ мінятиме, звичайно, у бік подорожчання долара, – зазначив Євген Дубогриз.

Раніше інвестиційний банкір Сергій Фурса заявив, що не очікує, що курс долара може досягнути навіть позначки в 40 грн.

Джерело: FinClub