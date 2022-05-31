Травень, 31 в 17:58

Верховна Рада внесла зміни до державного бюджету на 2022 рік, виділивши додаткові кошти на національну безпеку та оборону України, а також на програму єПідтримка.

Законопроєкт № 7413 підтримали в другому читанні та в цілому 299 народних депутатів.

Як зазначається в пояснювальній записці, законопроєкт розроблено для подальшої протидії широкомасштабній збройній агресії РФ проти України.

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Проєкт закону передбачає збільшення видатків загального фонду держбюджету на більш ніж 287 млрд грн за рахунок здійснення додаткових зовнішніх запозичень.

Зокрема, передбачається збільшення видатків на:

• національну безпеку та оборону України – на 247,8 млрд грн;

• поповнення Резервного фонду – на 1,5 млрд грн;

• надання допомоги в рамках програми єПідтримка для українців, які через повномасштабну війну втратили роботу (йдеться про 6 500 грн для громадян, які подали відповідні заявки на допомогу) – на 5,8 млрд грн;

• фінансове забезпечення виплат пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, дефіциту коштів Пенсійного фонду – на 20,1 млрд грн;

• надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО) для покриття витрат на проживання, зокрема на оплату комунальних послуг – на 12,5 млрд грн.

Із додаткових 247,8 млрд грн на нацбезпеку та оборону:

• видатки на Міністерство оборони України підвищено на 166 млрд грн (зокрема, на 102,5 млрд грн підвищується фінансування ЗСУ);

• видатки на систему Міністерства внутрішніх справ (Нацполіція, Держприкордонслужба, Нацгвардія, Державна міграційна служба, ДСНС, апарат МВС) збільшено на 76 млрд грн;

• видатки на Головне управління розвідки Міноборони – на 921,4 млн грн;

• видатки на Службу безпеки України підвищаться на 2,78 млрд грн;

• видатки на Управління державної охорони зростуть на 321,5 млн грн.

Законопроєкт збільшує видаткову частину держбюджету-2022 до 2,08 трлн грн (із 1,79 трлн грн), а граничний дефіцит держбюджету на поточний рік – до 743,5 млрд грн.