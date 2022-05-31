Травень, 31 в 14:41

Понеділок, 13 червня, який би був вихідним у мирний час через Трійцю, цього року – робочий для українських банків, оскільки у період дії воєнного стану скасовані святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю.

Відповідно, вихідний день не переноситься на наступний після святкового, якщо той припадає на суботу чи неділю, пояснили у Нацбанку України.

– Отже, святковий день 12 червня (Трійця), що припадає на неділю, не переноситься. Відповідно понеділок, 13 червня 2022 року, є робочим днем, зокрема для банківської системи, – уточнив регулятор.

У період з 11 до 13 червня всі міжбанківські перекази через систему електронних платежів (СЕП) здійснюватимуться включно датою банківського дня 13 червня.

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Усі українські банки підключені до СЕП, тому можуть здійснювати платежі майже цілодобово та без вихідних, виходячи з потреб клієнтів.