Від Твого Газзбуту до Нафтогазу: у мільйонів українців автоматично змінився постачальник газу

Червень, 01 в 21:17

Відсьогодні для близько 7 млн українських родин змінився постачальник газу. Сталося це автоматично.

З 1 червня всі побутові споживачі газопостачальних компаній, які працюють під брендом Твій Газзбут, почали отримувати паливо від постачальника останньої надії (ПОН) – газопостачальної компанії Нафтогаз України.

Як повідомили агентству Інтерфакс-Україна у пресслужбі Асоціації постачальників енергоресурсів, перехід побутових споживачів на ПОН відбувся автоматично. Оскільки станом на 31 травня жоден із постачальників газу для населення не зміг підписати контракт на його постачання з НАК Нафтогаз України в межах режиму покладання спеціальних обов’язків (ПСО).

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Бренд Твій Газзбут використовують 17 постачальників газу та електроенергії в різних регіонах України. Це, зокрема, Вінницягаз Збут, Волиньгаз Збут, Діпропетровськгаз Збут, Житомиргаз Збут, Закарпатгаз Збут, Запоріжгаз Збут, Івано-Франківськгаз Збут, Київоблгаз Збут, Львівгаз Збут, Миколаївгаз Збут, Рівнегаз Збут, Сумигаз Збут, Харківгаз Збут, Хмельницькгаз Збут, Чернівцігаз Збут, Чернігівгаз Збут, а також ТОВ Твій Газзбут.

Абонентську базу зазначених газзбутів оцінюють у близько 7 млн домогосподарств. Усіх їх перевели до постачальника останньої надії – газопостачальної компанії Нафтогаз України – автоматично, згідно із чинним законодавством.

Тобто постачання газу людям не припиняли, відвідувати офіси газзбутів для зміни постачальника не потрібно. Споживачам доведеться лише сплатити газзбутам за травень (а також імовірні борги за попередні місяці). За спожите з червня треба буде платити вже новій газопостачальній компанії.

Нагадаємо, у квітні уряд затвердив режим ПСО на ринку газу, якою зберіг до 30 вересня 2022 року чинні ціни на газ для населення на рівні річних базових пропозицій постачальників.

Як наголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, ціни на газ для людей залишаються без змін.

– Жодного підвищення. До 8 грн за 1 кубометр, як і було, – зазначив глава уряду.

Ціна газу в газопостачальної компанії Нафтогаз України наразі – 7,96 грн за кубометр.