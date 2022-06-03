Червень, 03 в 18:37

Україна домовилася з американською компанією Westinghouse про будівництво додаткових атомних енергоблоків та постачання ядерного палива.

Відповідні угоди на майданчику Хмельницької АЕС підписали очільник Енергоатому Петро Котін та президент Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман. Загалом йдеться про три угоди:

• про постачання ядерного палива для всіх атомних електростанцій (АЕС) в Україні;

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• про збільшення з 5 до 9 енергоблоків АЕС, що побудують в Україні за технологіями Westinghouse (технологією АР1000);

• про створення в нашій державі інженерно-технічного центру Westinghouse.

Як зазначили в Міністерстві енергетики України, йдеться про будівництво дев’яти реакторів нового покоління з можливістю працювати в режимі маневрування та найкращими експлуатаційними характеристиками.

AP1000 – це двоконтурний водно-водяний ядерний реактор, розроблений компанією Westinghouse. Ці реактори мають потужність 1 100 МВт і сучасні системи безпеки, можуть працювати в діапазоні від 20% до 100% навантаження.

Під час підписання угод було відкрито пам’ятний знак з нагоди початку будівництва двох енергоблоків Хмельницької АЕС за технологією АР1000.

Україна домовилася з Westinghouse про будівництво ще чотирьох енергоблоків АЕС / 5 фотографий

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, нові домовленості є потужним кроком на шляху енергонезалежності України.

– Ми осучаснимо наш парк атомних енергоблоків, що вироблятимуть чисту, безпечну та надійну енергію без жодного впливу Росії. У перспективі Україна може стати ключовим експортером електроенергії в Європу, – переконаний Галущенко.

Супроводом будівництва та експлуатації нових енергоблоків в Україні займатиметься інженерно-технічний центр Westinghouse, який планують створити в нашій державі.

Крім того, Україна домовилася з Westinghouse про збільшення обсягів постачання ядерного палива для всіх українських АЕС. Американським паливом забезпечать як наявні енергоблоки, так і ті, які будуть побудовані в співпраці з Westinghouse. Постачання здійснюватиметься з майданчика компанії у Вестеросі (Швеція).

Після повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну Енергоатом повністю відмовився від закупівлі російського ядерного палива.

Станом на зараз в енергосистемі України діє 15 атомних енергоблоків на чотирьох АЕС (Запорізькій, Рівненській, Хмельницькій та Південноукраїнській).

Як відомо, 31 серпня минулого року Україна підписала меморандум з Westinghouse про будівництво п’яти енергоблоків за технологією АР1000.

А в листопаді були підписані дві перші угоди про будівництво енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

Джерело: Міністерство енергетики України, Енергоатом

Фото: Енергоатом