Кубраков: Є механізми залучення бізнесу для судноплавства в Дунайському регіоні
Кабінет Міністрів виділив Мінінфраструктури 250 млн грн з резервного фонду Державного бюджету України для гарантування безпеки судноплавства в акваторії українських портів у Дунайському регіоні та перевезень залізничним транспортом.
Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури з посиланням на міністра Олександра Кубракова.
– Завдяки ухваленому рішенню перевізники, яким відмовили у страхуванні ризиків, зможуть отримати необхідні фінансові гарантії. Очікуємо, що завдяки цьому ми зможемо суттєво наростити обсяги перевезень, — цитує пресслужба слова міністра.
Кубраков додав, що цим рішенням міністерство бере на себе частину ризиків, щоб стимулювати компанії надавати іноземні судна та рухомий залізничний склад для збільшення перевезень.
Окрім цього, в міністерстві повідомили, що кошти зберігатимуться на окремому ескроу-рахунку Міністерства інфраструктури України та у разі потреби будуть надаватися для відшкодування збитку, заподіяного внаслідок агресії Росії проти України.
Скористатися таким механізмом зможуть:
- власники та/або оператори рухомого складу, який перебуває на території України та допущений до обігу залізницями колії європейського стандарту (1435 міліметрів)
- фрахтувальники, оператори та/або власники морських суден та суден внутрішнього плавання, що перебувають в акваторії українських портів у Дунайському регіоні та ходять під прапором України або під прапорами іноземних держав.
У міністерстві додали, що наразі завершується робота над узгодженням усіх деталей механізму страхування, щоби процес надання гарантій був максимально прозорим та зрозумілим
Нагадаємо, аналогічний механізм страхування ризиків Міністерство інфраструктури ініціювало в лютому для гарантування безпеки авіаперельотів. Завдяки ньому перевізники змогли надалі виконувати авіарейси всередині країни та на інші напрямки напередодні повномасштабного вторгнення Росії.