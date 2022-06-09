Червень, 08 в 21:59

У середу, 8 червня, президент Володимир Зеленський закликав топменеджерів міжнародних компаній створювати в Україні нові робочі місця, та пообіцяв їм комфортні умови для роботи.

– Я дуже хотів би як президент України, щоб ваші компанії розглядали можливість входження та пошуку свого місця у сфері економіки України. Для нас це насамперед робочі місця. Ви розумієте, що це великі виклики для 12 млн людей, які втратили через цю криваву війну свої будинки, поїхали з них, втратили роботу. Їхні діти втратили школи, а Україна втратила суб’єкти, які створюють державу, які є справжніми громадянами, сплачують податки та інше, – зазначив Зеленський перед учасниками Yale SEO Summit.

Він уточнив, що компанії можуть відкривати нові офіси в Україні у різних пластах бізнесу – від цифровізації до енергетики.

– Ми готові про все говорити. Але ми не готові створити мінімальну податкову систему. Ви маєте зрозуміти нас: ми говоримо про відновлення України, а це означає, що ми маємо робити це на фінансах. Комфортні умови – так, прозорі умови – так, швидкий менеджмент щодо початку вашого бізнесу в Україні – так. Це і є підтримка, коли все це вигідно і вам, і нам, – наголосив Володимир Зеленський.