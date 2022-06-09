Червень, 09 в 16:29

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що бюджет Київської області не покриє навіть третину потреб з відбудови будинків, до холодів за допомогою меценатів та міжнародної допомоги влада сподівається збудувати половину зруйнованих будівель.

– В області повністю зруйновано близько 5 тис. приватних будинків. Ми вже розпочали пілотний проєкт із будівництва одноповерхових приватних будинків на території Дмитрівської громади. Плануємо до 12 червня збудувати п’ять будинків. Перший – для сім’ї нашого героя, який загинув у боях під Ізюмом. Інші – для сімей, будинки яких було знищено під час бомбардувань, – розповів Кулеба.

Він уточнив, що якщо пілот проєкту вдасться, то 12 червня буде місяць, коли розпочалося будівництво. Влада розраховує, що такий проєкт буде типовим для Київської області, що дозволить рухатися далі в інших масштабах та обсягах.

– План – збудувати 2 500 будинків до настання холодів. Площа типового будинку на три кімнати – 90 кв. м. Собівартість, на яку хочемо вийти, 1,1-1,2 млн грн, без ремонту та меблювання, але з необхідною сантехнікою. Також будуть типові варіанти на 60 кв. м, та 120 кв. м. Використовуються технічні рішення, що дозволяють дати результат за місяць. Матеріали: газобетон, арматура, дерево. Для нас головне – час, потрібно знайти таку кількість виробників, які закриють потребу до зими, – повідомив голова ОВА.

За його словами, на 5 тис. будинків знадобиться близько 6 млрд грн – і це лише на будівництво приватних будинків, без електромереж, газопостачання, які здебільшого там є.

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