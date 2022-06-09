Червень, 09 в 17:40

За загальними оцінками Мінекономіки та KSE, втрати економіки України через війну РФ, враховуючи зниження ВВП, припинення інвестицій, відтік робочої сили, додаткові витрати на оборону та соціальну підтримку та інше коливаються від $564 млрд до $600 млрд.

Про це йдеться у звіті KSE.

Також уточнюється, що станом на 8 червня уточнена загальна сума прямої шкоди економіки України від пошкодження та руйнування житлових та нежитлових будівель та інфраструктури становить $103.9 млрд або 3 трлн грн.

Зараз дивляться

– Певне зменшення загальної суми прямої шкоди інфраструктурі (на $2,6 млрд) пов’язане із перерахунком втрат, завданих окремим категоріям об’єктів залізничної інфраструктури, релігійним та культурним спорудам, а також втрат легкових авто. Водночас “органічне” збільшення вартості пошкодженого/зруйнованого майна внаслідок бойових дій за останній тиждень становить $1 млрд, – сказано у звіті.

Як уточнюється, за останній тиждень виріс збиток, який завдали підприємствам, навчальним закладам та охороні здоров’я, дитсадкам, адмінбудівлям та складській інфраструктурі.

– Збитки, завдані через руйнування та пошкодження українських підприємств, вже досягли $11.5 млрд, освітніх закладів – $1.6 млрд, медустанов – $1.1 млрд, дитсадків – $576 млн. Загалом з початку війни Росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 44.8 млн квадратних метрів житла, 256 підприємств, 6.3 тис. залізничних колій, 656 медустанов, 1 177 навчальних закладів, 668 дитсадків, 198 складів, 20 торгових центрів, 28 нафтобаз – перерахували у відповіді.

Крім того, аналітики уточнили суму збитків для залізничної інфраструктури та рухомого складу – він скоротився на $1 млрд і станом на 8 червня становив $2,7 млрд. Всього в результаті бойових дій пошкоджено 6.3 тис. шляхів та 41 місто.

Повідомляється, що всі ці уточнення пов’язані з коригуванням коефіцієнта пошкодження майна на неконтрольованих територіях. Перерахунок зробили на основі підходу, що пошкоджено 40% загальної вартості нерухомого (будівлі, споруди, шляхи, нерухоме обладнання) та 100% вартості рухомого майна (локомотиви, вагони, інструменти, обчислювальна техніка).

– З цього приводу з експертами Укрзалізниці точаться дискусії, оскільки УЗ вважає втраченим на неконтрольованих територіях 100% майна. Після звільнення територій та отримання доступу до майна буде здійснено новий розрахунок для більш точної оцінки, – сказано у заяві.

Також, за уточненими розрахунками, внаслідок війни українці втратили майже 105 тис. легкових автомобілів, загальна сума збитків від яких становить $968 млн (попередня оцінка – $1.6 млрд).

При цьому не враховується вартість “євроблях”, які не були зареєстровані в Україні, а тому фактична сума збитків може виявитися вищою.

Фото: Петро Андрющенко