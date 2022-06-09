Мінекономіки та KSE назвали цифру загальних втрат економіки України через війну
За загальними оцінками Мінекономіки та KSE, втрати економіки України через війну РФ, враховуючи зниження ВВП, припинення інвестицій, відтік робочої сили, додаткові витрати на оборону та соціальну підтримку та інше коливаються від $564 млрд до $600 млрд.
Про це йдеться у звіті KSE.
Також уточнюється, що станом на 8 червня уточнена загальна сума прямої шкоди економіки України від пошкодження та руйнування житлових та нежитлових будівель та інфраструктури становить $103.9 млрд або 3 трлн грн.
– Певне зменшення загальної суми прямої шкоди інфраструктурі (на $2,6 млрд) пов’язане із перерахунком втрат, завданих окремим категоріям об’єктів залізничної інфраструктури, релігійним та культурним спорудам, а також втрат легкових авто. Водночас “органічне” збільшення вартості пошкодженого/зруйнованого майна внаслідок бойових дій за останній тиждень становить $1 млрд, – сказано у звіті.
Як уточнюється, за останній тиждень виріс збиток, який завдали підприємствам, навчальним закладам та охороні здоров’я, дитсадкам, адмінбудівлям та складській інфраструктурі.
– Збитки, завдані через руйнування та пошкодження українських підприємств, вже досягли $11.5 млрд, освітніх закладів – $1.6 млрд, медустанов – $1.1 млрд, дитсадків – $576 млн. Загалом з початку війни Росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 44.8 млн квадратних метрів житла, 256 підприємств, 6.3 тис. залізничних колій, 656 медустанов, 1 177 навчальних закладів, 668 дитсадків, 198 складів, 20 торгових центрів, 28 нафтобаз – перерахували у відповіді.
Крім того, аналітики уточнили суму збитків для залізничної інфраструктури та рухомого складу – він скоротився на $1 млрд і станом на 8 червня становив $2,7 млрд. Всього в результаті бойових дій пошкоджено 6.3 тис. шляхів та 41 місто.
Повідомляється, що всі ці уточнення пов’язані з коригуванням коефіцієнта пошкодження майна на неконтрольованих територіях. Перерахунок зробили на основі підходу, що пошкоджено 40% загальної вартості нерухомого (будівлі, споруди, шляхи, нерухоме обладнання) та 100% вартості рухомого майна (локомотиви, вагони, інструменти, обчислювальна техніка).
– З цього приводу з експертами Укрзалізниці точаться дискусії, оскільки УЗ вважає втраченим на неконтрольованих територіях 100% майна. Після звільнення територій та отримання доступу до майна буде здійснено новий розрахунок для більш точної оцінки, – сказано у заяві.
Також, за уточненими розрахунками, внаслідок війни українці втратили майже 105 тис. легкових автомобілів, загальна сума збитків від яких становить $968 млн (попередня оцінка – $1.6 млрд).
При цьому не враховується вартість “євроблях”, які не були зареєстровані в Україні, а тому фактична сума збитків може виявитися вищою.
Фото: Петро Андрющенко