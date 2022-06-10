Червень, 10 в 18:43

Кабінет міністрів врегулював строки подання фінансової звітності підприємствами під час дії воєнного стану в Україні.

Як поінформували в пресслужбі Міністерства фінансів, уряд вніс відповідні зміни до Порядку подання фінансової звітності.

Тим самим Кабмін врегулював питання щодо строків подання звітності для підприємств, які не подали її вчасно під час дії воєнного стану. Йдеться про проміжну та річну звітність.

Зараз дивляться

Підприємствам дозволили подати необхідні документи вже після завершення воєнного стану.

– Такі підприємства мають подати відповідну звітність протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану, – наголосили в Мінфіні.

Крім того, Кабмін врегулював проведення інвентаризації майна підприємствами (їх структурними підрозділами) на тимчасово окупованих територіях або в районах воєнних дій.

– Керівники таких підприємств зможуть оперативно ухвалювати рішення щодо проведення інвентаризації окремо визначеного майна у разі виявлення фактів його розкрадання чи псування задля забезпечення фіксування таких подій, – уточнили в Мінфіні.

Як відомо, в Україні хочуть повернути довоєнне оподаткування імпорту для наповнення бюджету. Йдеться про повернення податку на додану вартість (ПДВ) та ввізних мит на імпортні товари.

Водночас пільги для українського бізнесу, ухвалені на час повномасштабної війни, продовжать діяти: сплата єдиного податку з обороту в обсязі 2% для фізосіб та підприємств, пільги для малого бізнесу, обмеження на перевірки та штрафи.