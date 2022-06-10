Курс валют майже не змінився: за скільки можна купити долар і євро в банках
Фото: Depositphotos
Курс української гривні станом на 10 червня майже не змінився.
За даними Національного банку України, офіційний курс гривні до долара становить – 29,25 грн; до євро – 31,39 грн.
Зараз дивляться
Приватбанк пропонує наступні курси валют:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|36,7
|37,7
|Долар/грн
|34,75
|35,55
Курс валют в Ощадбанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Долар/грн
|34,70
|35,55
|Євро/грн
|36,50
|37,60
Курс валют в Монобанк:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Долар/грн
|31,6
|32,7
|Євро/грн
|33,43
|34,8299
Курс валют у Райффайзен Банк:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Долар/грн
|34,80
|35,70
|Євро/грн
|36,80
|38,50
Курс валют в УкрСиббанк:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Долар/грн
|29,26
|29,55
|Євро/грн
|31,40
|31,71
Середній курс гривні у польських банках станом на 10 червня 2022 року становить приблизно 0,12-0,13 злотих за 1 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк