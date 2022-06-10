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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Курс валют майже не змінився: за скільки можна купити долар і євро в банках

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Курс долара, гривня долар
Фото: Depositphotos

Курс української гривні станом на 10 червня майже не змінився.

За даними Національного банку України, офіційний курс гривні до долара становить – 29,25 грн; до євро – 31,39 грн.

Зараз дивляться

Приватбанк пропонує наступні курси валют:

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн 36,7 37,7
Долар/грн 34,75 35,55

Курс валют в Ощадбанку:

У відділеннях купівля продаж
Долар/грн 34,70 35,55
Євро/грн 36,50 37,60

Курс валют в Монобанк:

У відділеннях купівля продаж
Долар/грн 31,6 32,7
Євро/грн 33,43 34,8299

Курс валют у Райффайзен Банк:

У відділеннях купівля продаж
Долар/грн 34,80 35,70
Євро/грн 36,80 38,50

Курс валют в УкрСиббанк:

У відділеннях купівля продаж
Долар/грн 29,26 29,55
Євро/грн 31,40 31,71

Середній курс гривні у польських банках станом на 10 червня 2022 року становить приблизно 0,12-0,13 злотих за 1 грн.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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