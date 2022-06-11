Найкращою допомогою економіці України сьогодні є швидкі гранти – МВФ
Директор пресофісу МВФ Джеррі Райс заявив, що зараз, коли в Україні йде війна, яку розв’язала Росія, найкращою підтримкою економіки країни може стати екстрена міжнародна допомога, в ідеалі – у вигляді грантів.
Водночас він зазначив, що нова програма МВФ для України була б актуальною у середньостроковій перспективі, пише Укрінформ.
– Короткострокова підтримка з боку міжнародних партнерів України, на нашу думку, має бути зосереджена на екстреній допомозі, в ідеалі – у формі грантів, що надаються швидко, – сказав представник Фонду.
Стосовно можливого початку переговорів щодо нової програми МВФ для України Райс наголосив, що такий варіант можуть обговорювати у середньостроковій перспективі “в контексті великих потреб для реконструкції, а також коли це дозволять умови”.
Наразі, за його словами, увага приділяється насамперед короткостроковій підтримці.
Нагадаємо, 9 березня виконавча рада МВФ схвалила виплату $1,4 млрд Україні в рамках Інструменту швидкого фінансування (RFI).
Такий пакет мав допомогти Україні задовольнити нагальні потреби у фінансуванні та пом’якшити наслідки війни для національної економіки.