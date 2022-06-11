Червень, 10 в 22:10

Директор пресофісу МВФ Джеррі Райс заявив, що зараз, коли в Україні йде війна, яку розв’язала Росія, найкращою підтримкою економіки країни може стати екстрена міжнародна допомога, в ідеалі – у вигляді грантів.

Водночас він зазначив, що нова програма МВФ для України була б актуальною у середньостроковій перспективі, пише Укрінформ.

– Короткострокова підтримка з боку міжнародних партнерів України, на нашу думку, має бути зосереджена на екстреній допомозі, в ідеалі – у формі грантів, що надаються швидко, – сказав представник Фонду.

Стосовно можливого початку переговорів щодо нової програми МВФ для України Райс наголосив, що такий варіант можуть обговорювати у середньостроковій перспективі “в контексті великих потреб для реконструкції, а також коли це дозволять умови”.

Зараз дивляться

Наразі, за його словами, увага приділяється насамперед короткостроковій підтримці.

Нагадаємо, 9 березня виконавча рада МВФ схвалила виплату $1,4 млрд Україні в рамках Інструменту швидкого фінансування (RFI).

Такий пакет мав допомогти Україні задовольнити нагальні потреби у фінансуванні та пом’якшити наслідки війни для національної економіки.