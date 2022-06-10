Червень, 10 в 15:25

Вночі 12 червня Приватбанк проводитиме поточні регламентні роботи у мобільному додатку Приват24, тому сервіси будуть на паузі до 5 ранку.

Про це українців попередили представники компанії. 12 червня з 24.00 до 05.00 додаток та web-версія Приват24 будуть недоступні.

– Для безпечної та якісної роботи сервісів, ПриватБанк проводить поточні регламентні роботи у П-риват24 у нічний час 12 червня, коли більшість клієнтів не проводить операції. Під час проведення робіт 12 червня з 0.00 до 5.00 ранку – додаток та web-версія Приват24 будуть недоступні. Просимо вибачити за тимчасові незручності та сподіваємось на ваше розуміння! – йдеться у повідомленні.

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