Червень, 10 в 16:18

У роботі Приватбанку стався збій. Користувачі скаржаться на проблеми з користуванням мобільним додатком Приват24.

Зокрема, при здійсненні платежів клієнтам відображається повідомлення, що “сервер не відповідає”.

За словами речника банку Олег Серги, це ситуативна проблема, яка виникла через пікове навантаження платежів. Протягом години робота банкінгу має повністю нормалізуватися.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що раніше Приватбанк попередив українців про проведення регламентних робіт вночі 12 червня. З 24.00 до 05.00 додаток та вебверсія Приват24 будуть недоступні.

Поточні регламентні роботи у Приват24 вирішили проводити саме у нічний час, коли більшість клієнтів не здійснюють операції.