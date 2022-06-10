Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Сервер не відповідає: у роботі Приват24 стався збій

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
Сервер не відповідає: у роботі Приват24 стався збій

У роботі Приватбанку стався збій. Користувачі скаржаться на проблеми з користуванням мобільним додатком Приват24.

Зокрема, при здійсненні платежів клієнтам відображається повідомлення, що “сервер не відповідає”.

За словами речника банку Олег Серги, це ситуативна проблема, яка виникла через пікове навантаження платежів. Протягом години робота банкінгу має повністю нормалізуватися.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що раніше Приватбанк попередив українців про проведення регламентних робіт вночі 12 червня. З 24.00 до 05.00 додаток та вебверсія Приват24 будуть недоступні.

Поточні регламентні роботи у Приват24 вирішили проводити саме у нічний час, коли більшість клієнтів не здійснюють операції.

Читайте
Грошова допомога від Приватбанку: як підприємцям отримати 20 тис. грн

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка