Червень, 11 в 15:22

Минуло уже більше місяця, відколи у Києві значно пожвавився ринок оренди житла. Ріелтори пов’язують це зі стабілізацією ситуації. Російські війська відступили, деокуповані території почали відновлювати, ЗСУ демонструють готовність відбивати ракетні удари у столиці. Відтак, мешканці повертаються, почали з’їжджатися і переселенці.

Якщо до війни середня вартість оренди була 15 тис. грн, зараз фахівці фіксують ціну у 8-10 тис. грн. Знайти можна пропозиції і за рекордні 6 тис.

– Ми досі спостерігаємо падіння цін. Десь на 30% та більше. Все залежить від сегменту. Економ-варіанти знизились на третину, вартість елітних квартир – десь на 50%, – зазначає Юрій Піта, президент Асоціації фахівців з нерухомості України.

Таких цін не спостерігали уже давно. Вільного житла побільшало, люди мають змогу знайти квартиру біля роботи, аби зекономити на транспорті та пальному.

Зараз дивляться

Ріелтори зазначають, що сплеск цін можливий уже на осінь, адже саме на три місяці зазвичай підписують договір оренди із власниками і так фіксують ціну.

– Далі все буде залежати від ситуації в країні, від того, як бізнес працюватиме, чи збільшаться у людей доходи і чи зможуть вони дозволити орендувати нерухомість за вищою вартістю. Отже, восени ми будемо спостерігати якісь зміни, – каже Піта.

А от повернення до цін довоєнного періоду можна очікувати лише за рік.

Щодо купівлі житла, то тут ажіотажу на ринку нерухомості взагалі немає. Люди перебувають в режимі очікування, пояснюють ріелтори. Власники квартир намагаються втримати довоєнні ціни. Але покупці такі суми платити не поспішають. Тож на вторинному ринку Києва зниження прогнозують, але не суттєве.

– На сьогодні ціни тримаються довоєнні. Зниження можливе на 10-20%, не більше, знову ж таки первинний ринок не запрацював, а це був конкурент вторинному ринку. Забудовники тільки відновлюють роботу проєктів, відділів продажу, – зауважує Піта.

Забудовники, які таки відновили роботи на своїх майданчиках, пояснюють, що можуть продовжити будівництво, бо усі необхідні матеріали закупили ще до війни. Пішли назустріч інвесторам – перші три місяці можна було не сплачувати розстрочку. Але наголошують, віддавати квадратні метри за безцінь ніхто не буде. Прогнозують, що ціни на квадратні метри не впадуть, а навпаки – із червня зростуть.

– Головний фактор – це ціна на будівельні матеріали. Залежно від виду будівельних матеріалів, ціна підвищилась від 20 до 50%. Тому ми уже підняли вартість квартир на 3% за квадратний метр. І далі прогнозуємо знову здорожчання, – каже директорка з маркетингу компанії-забудовника Анна Щербань.

До того ж уже відчутний на ринку дефіцит будівельних матеріалів. Зокрема, це стосується скла та металу. Чверть великих виробників припинили роботу, бо опинились або на окупованих територіях, або на лінії вогню. Чи взагалі зруйновані.

Коли ринок первинної нерухомості запрацює у повному обсязі, сказати складно. Експерти наголошують, інвестори не готові вкладати кошти, особливо зважаючи на воєнні загрози. Зараз купують житло або ті, хто намагався це зробити перед початком війни, або ж переселенці, які мають таку фінансову можливість. Такі покупці обирають невеликі однокімнатні квартири, також є запити на трикімнатні для сім’ї.

На сьогодні український ринок втратив іноземного інвестора. Тож забудовники сподіваються принаймні завершити уже розпочаті об’єкти.