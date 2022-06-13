Євро подешевшав на 46 копійок: за скільки можна купити долар і євро в банках
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13 червня курс гривні щодо євро виріс на 46 копійок. Стосовно долара курс національної валюти залишається стабільним.
За даними Національного банку України, офіційний курс гривні до долара становить – 29,25 грн; до євро – 30,93 грн.
Зараз дивляться
Приватбанк пропонує наступні курси валют:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|36,6
|37,6
|Долар/грн
|34,85
|35,65
Курс валют в Ощадбанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|34,70
|35,55
|Долар/грн
|36,35
|37,50
Курс валют в Монобанк:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Долар/грн
|31,6
|32,7
|Євро/грн
|33,10
|34,29
Курс валют у Райффайзен Банк:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Долар/грн
|34,90
|35,80
|Євро/грн
|36,00
|37,90
Курс валют в УкрСиббанк:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Долар/грн
|29,26
|29,55
|Євро/грн
|31,40
|31,71
Зазначимо, що курс гривні у польських банках станом на 11 червня становив приблизно 0,1225 злотих за 1 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк