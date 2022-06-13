Червень, 13 в 10:41

13 червня курс гривні щодо євро виріс на 46 копійок. Стосовно долара курс національної валюти залишається стабільним.

За даними Національного банку України, офіційний курс гривні до долара становить – 29,25 грн; до євро – 30,93 грн.

Зараз дивляться

Приватбанк пропонує наступні курси валют:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 36,6 37,6 Долар/грн 34,85 35,65

Курс валют в Ощадбанку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 34,70 35,55 Долар/грн 36,35 37,50

Курс валют в Монобанк:

У відділеннях купівля продаж Долар/грн 31,6 32,7 Євро/грн 33,10 34,29

Курс валют у Райффайзен Банк:

У відділеннях купівля продаж Долар/грн 34,90 35,80 Євро/грн 36,00 37,90

Курс валют в УкрСиббанк:

У відділеннях купівля продаж Долар/грн 29,26 29,55 Євро/грн 31,40 31,71

Зазначимо, що курс гривні у польських банках станом на 11 червня становив приблизно 0,1225 злотих за 1 грн.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк