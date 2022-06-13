Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Євро подешевшав на 46 копійок: за скільки можна купити долар і євро в банках

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
курс валют
Фото: Depositphotos

13 червня курс гривні щодо євро виріс на 46 копійок. Стосовно долара курс національної валюти залишається стабільним.

За даними Національного банку України, офіційний курс гривні до долара становить – 29,25 грн; до євро – 30,93 грн.

Зараз дивляться

Приватбанк пропонує наступні курси валют:

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн 36,6 37,6
Долар/грн 34,85 35,65

Курс валют в Ощадбанку:

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн 34,70 35,55
Долар/грн 36,35 37,50

Курс валют в Монобанк:

У відділеннях купівля продаж
Долар/грн 31,6 32,7
Євро/грн 33,10 34,29

Курс валют у Райффайзен Банк:

У відділеннях купівля продаж
Долар/грн 34,90 35,80
Євро/грн 36,00 37,90

Курс валют в УкрСиббанк:

У відділеннях купівля продаж
Долар/грн 29,26 29,55
Євро/грн 31,40 31,71

Зазначимо, що курс гривні у польських банках станом на 11 червня становив приблизно 0,1225 злотих за 1 грн.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка