Україна та ЄС до кінця червня підпишуть угоду про лібералізацію автоперевезень

Червень, 14 в 22:08

Україна прискорить логістику автоперевезень з ЄС, що дуже важливо для експорту в умовах блокади морських портів. Єврокомісія та Мінінфраструктури погодили фінальний текст Угоди про лібералізацію перевезень автомобільним транспортом Україна – ЄС, яку планують підписати наприкінці червня.

Підписання документа скасовує необхідність отримання відповідних дозволів та дозволить уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

– Паралельно ми працюємо над розбудовою прикордонної інфраструктури, яка б значно збільшила пропускну спроможність на західних кордонах. Зокрема, в рамках проєкту Відкритий кордон плануємо ліквідувати всі вузькі місця на кордоні, – розповів міністр інфраструктури Александр Кубраков.

Зараз дивляться

Переговори з ЄС щодо лібералізації перевезень автотранспортом розпочалися ще восени 2021 року.

Після повномасштабного вторгнення РФ обсяг експорту автотранспортом та потреба у дозволах на міжнародні перевезення по деяких напрямах зросли у кілька разів.

Вже у перший місяць війни Україні вдалося домовитися про тимчасове скасування дозволів на вантажні автоперевезення з 12 країнами ЄС: Австрія, Угорщина, Італія, Латвія, Естонія, Болгарія, Німеччина, Данія, Литва, Румунія, Греція та Словаччина. А підписання угоди взагалі скасовує необхідність отримання таких дозволів.