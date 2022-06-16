Червень, 15 в 23:22

Українська економіка поступово відновлюється з моменту найбільшого падіння, який трапився у березні.

Як повідомив заступник голови Нацбанку України Сергій Ніколайчук, відновлення економіки відбувається завдяки регіонам, де немає активних бойових дій.

Він заявив, що в результаті спад у травні цього року (порівняно з аналогічним місяцем минулого року) сповільнився до 35-40%.

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– За оцінками НБУ, у березні ВВП впав на 44%, а у травні падіння скоротилося до 35-40%, – цитує слова Ніколайчука видання Інтерфакс-Україна.

Заступник очільника НБУ додав, що для оцінки ВВП слід покладатися лише на непрямі дані.

Сергій Ніколайчук також прокоментував інфляцію, яка за підсумками травня у річному вимірі досягла 18%. Він зауважив, що інфляція багато в чому залежить від порушень ланцюжків постачання та проблем з логістикою. Заступник глави Нацбанку наголосив, що найбільш високою інфляція є у південних областях України, які наразі частково окуповані. Водночас у регіонах заходу України інфляція є найнижчою та, по суті, дуже близькою до рівня інфляції у сусідніх країнах.

Заступник голови НБУ Ніколайчук також оцінив інфляційні очікування населення на рівні близько 20%.

За його словами, це стало одним із аргументів для підвищення облікової ставки з 10% одразу до 25%, щоб забезпечити позитивні реальні ставки та знизити інфляційний тиск.

Як повідомлялося, ВВП України, за оцінками Держстату, у першому кварталі 2022 року впав на 15,1% порівняно із першим кварталом 2021 року, після зростання на 6,1% у четвертому кварталі минулого року.

При цьому Світовий банк (СБ) дає прогноз щодо зниження української економіки цьогоріч на 45,1%, а от Національний банк України утримується від точних оцінок, однак зазначає, що спад буде меншим за 30%.