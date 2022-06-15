Україна має план Б, якщо не вдасться розблокувати морські порти – Мінагрополітики

Червень, 15 в 15:53

Україна вже готує додаткові потужності для зберігання зерна минулорічного і нового врожаю, якщо не вийде відновити його експорт через морські порти, заявив в ефірі телемарафону заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

– Зважаючи на перехідні залишки з минулого року і на прогноз врожайності цього року, може бути дефіцит в межах 10-15 млн тонн. Тому зараз як план Б для зберігання збіжжя, в разі неможливості швидкого експорту, завозяться мобільні елеваторні банки та рукави, аби мати в резерві потенційне обладнання для зберігання цих додаткових тонн, – уточнив він.

За його словами, по всій території Україні розподілені тисячі елеваторних потужностей.

Висоцький також спрогнозував, якими будуть ціни на сільськогосподарську продукцію.

Зараз дивляться

– Якщо ми говоримо про групу садівництва – овочі, плоди, ягоди, – то ми наближаємося до сезону дещо менших цін. Наближається збір урожаю. Щонайменше до кінця жовтня передумов для зростання цін немає, – запевнив чиновник.

Він також вважає, що має здешевшати молочна продукція, оскільки в цей період зазвичай збільшуються надої.

– Тому, якщо не буде макровикликів, як от подальшого зростання цін на пальне чи інших факторів, які можуть впливати на ціну, суто з точки зору аграрного циклу, передумов для підвищення цін наразі немає, – підсумував Висоцький.

Днями Джо Байден заявив, що США розробляють план вивезення зерна з України залізницею та зберігання його у тимчасових пунктах на кордоні, зокрема з Польщею.

Зокрема, за його словами, планують збудувати тимчасові пункти для зберігання українського зерна.