Червень, 15 в 13:41

15 червня Нацбанк трохи підвищив вартість європейської валюти.

У середу євро коштує на копійку дорожче – 30,57 грн.

Курс долара залишається стабільним – 29,25 грн.

Зараз дивляться

Приватбанк 15 червня пропонує такі курси валют:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 36,6 37,6 Долар/грн 35,1 35,7

Курс валют в Ощадбанку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 36,5 37,4 Долар/грн 35 35,75

Курс валют в Монобанк:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 33,1 34,28 Долар/грн 31,6 32,7

Курс валют у Райффайзен Банк:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 36,3 37,7 Долар/грн 35,5 36,2

Курс валют в УкрСиббанк:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 30,57 30,87 Долар/грн 29,26 29,55

На чорному ринку купівля долара 15 червня коливається від 35,3 до 35,62 грн, продаж – від 35,65 до 35,8 грн.

Купують євро в обмінниках у середу за 35,6 – 37,65 грн, продають – за 37,65 – 37,8 грн.

Напередодні середній банківський курс гривні у Польщі за добу зріс на 0,15 злотих та становив орієнтовно 0,1247 злотих за 1 грн.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк