Євро трохи здорожчало: скільки коштує валюта в банках 15 червня
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15 червня Нацбанк трохи підвищив вартість європейської валюти.
У середу євро коштує на копійку дорожче – 30,57 грн.
Курс долара залишається стабільним – 29,25 грн.
Зараз дивляться
Приватбанк 15 червня пропонує такі курси валют:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|36,6
|37,6
|Долар/грн
|35,1
|35,7
Курс валют в Ощадбанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|36,5
|37,4
|Долар/грн
|35
|35,75
Курс валют в Монобанк:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|33,1
|34,28
|Долар/грн
|31,6
|32,7
Курс валют у Райффайзен Банк:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|36,3
|37,7
|Долар/грн
|35,5
|36,2
Курс валют в УкрСиббанк:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|30,57
|30,87
|Долар/грн
|29,26
|29,55
На чорному ринку купівля долара 15 червня коливається від 35,3 до 35,62 грн, продаж – від 35,65 до 35,8 грн.
Купують євро в обмінниках у середу за 35,6 – 37,65 грн, продають – за 37,65 – 37,8 грн.
Напередодні середній банківський курс гривні у Польщі за добу зріс на 0,15 злотих та становив орієнтовно 0,1247 злотих за 1 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк