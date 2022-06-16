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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Євро здорожчало майже на 3 копійки: вартість валюти в банках 16 червня

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Євро здорожчало майже на 3 копійки: вартість валюти в банках 16 червня
Фото: Depositphotos

16 червня Нацбанк підвищив вартість європейської валюти майже на три копійки.

У четвер євро коштує 30,6 грн.

Курс долара залишається стабільним – 29,25 грн.

Зараз дивляться

Курс валют 16 червня 2022

Приватбанк 16 червня пропонує такі курси валют:

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн 36,7 37,7
Долар/грн 35,2 35,7

Курс валют в Ощадбанку:

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн 36,5 37,5
Долар/грн 35,2 35,85

Курс валют в Монобанку:

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн 33 34,2
Долар/грн 31,6 32,7

Курс валют у Райффайзен Банку:

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн 36,6 38
Долар/грн 35,3 36,2

Курс валют в УкрСиббанку:

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн 30,6 30,9
Долар/грн 29,26 29,55

На чорному ринку купівля долара 16 червня коливається від 35,4 до 35,67 грн, продаж – від 35,69 до 35,9 грн.

Купують євро в обмінниках у четвер за 35,42–37,45 грн, продають за 37,52–37,9 грн.

Додамо, що станом на 16 червня середній банківський курс гривні у Польщі становить орієнтовно 0,125 злотих за 1 грн.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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