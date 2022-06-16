Євро здорожчало майже на 3 копійки: вартість валюти в банках 16 червня
Фото: Depositphotos
16 червня Нацбанк підвищив вартість європейської валюти майже на три копійки.
У четвер євро коштує 30,6 грн.
Курс долара залишається стабільним – 29,25 грн.
Зараз дивляться
Приватбанк 16 червня пропонує такі курси валют:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|36,7
|37,7
|Долар/грн
|35,2
|35,7
Курс валют в Ощадбанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|36,5
|37,5
|Долар/грн
|35,2
|35,85
Курс валют в Монобанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|33
|34,2
|Долар/грн
|31,6
|32,7
Курс валют у Райффайзен Банку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|36,6
|38
|Долар/грн
|35,3
|36,2
Курс валют в УкрСиббанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|30,6
|30,9
|Долар/грн
|29,26
|29,55
На чорному ринку купівля долара 16 червня коливається від 35,4 до 35,67 грн, продаж – від 35,69 до 35,9 грн.
Купують євро в обмінниках у четвер за 35,42–37,45 грн, продають за 37,52–37,9 грн.
Додамо, що станом на 16 червня середній банківський курс гривні у Польщі становить орієнтовно 0,125 злотих за 1 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк