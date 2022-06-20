Процес рухається: Україна веде переговори щодо відновлення роботи McDonald’s

Червень, 19 в 21:02

Після початку повномасштабної війни мережа закладів швидкого харчування McDonald’s призупинила роботу ресторанів в Україні. Однак Міністерство закордонних справ веде переговори з компанією для відновлення роботи закладів.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що декілька тижнів тому встановили зв’язок з українським офісом, а потім і зі штаб-квартирою McDonald’s у США.

– З початком повномасштабного вторгнення компанія, як і багато інших, призупинила роботу ресторанів в Україні з безпекових міркувань. Але ми в МЗС переконані, що нині є умови для відновлення роботи, тому активно переконуємо їх повертатися. Декілька тижнів тому ми встановили зв’язок з українським офісом, а потім і зі штаб-квартирою McDonald’s у США. Ми також порушили це питання в офіційних контактах з урядом США, адже McDonald’s є одним з найбільш відомих американських брендів. Процес рухається, – наголосив міністр.

На його думку, McDonald’s – це неначе особливий ритуал, яким можна ощасливити дітей, однак це не скасовує обов’язків періодично готувати їжу вдома. За даними джерел Фактів ICTV, співробітникам McDonald’s у Києві нещодавно дзвонили та питали, чи готові вони найближчим часом вийти на роботу, однак термінів не назвали.