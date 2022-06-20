Червень, 20 в 19:02

За даними трекера підтримки України IfW Kiel, сім країн виконали свої обіцянки щодо постачання зброї Україні на всі 100%.

Серед них – Польща, Бельгія, Норвегія, Італія, Канада, Франція та Латвія.

Також у перші ряди рейтингу потрапили Естонія та Литва з 98% та 92%. Дещо поступилася цим країнам Британія, яка вже відправила 90% обіцяної зброї.

Зараз дивляться

Далі йде Словаччина, яка, за офіційною статистикою, передала 60% обіцяної військової допомоги, за нею – Чехія з 58%.

За кількістю виконаного наступними стоять США з 48%, проте вони поставили та обіцяли передати значно більше допомоги, ніж усі інші країни.

Трохи більше третини, 37% обіцяної допомоги, передала Австралія.

Тим часом, Німеччина пообіцяла майже 542 мільйони євро військової допомоги до 7 червня (четверте місце серед усіх країн), і при цьому виконала лише 35% зобов’язань.

Джерело: IfW Kiel