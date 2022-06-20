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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Стало відомо, які країни вже поставили всю обіцяну військову допомогу Україні

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Стало відомо, які країни вже поставили всю обіцяну військову допомогу Україні

За даними трекера підтримки України IfW Kiel, сім країн виконали свої обіцянки щодо постачання зброї Україні на всі 100%.

Серед них – Польща, Бельгія, Норвегія, Італія, Канада, Франція та Латвія.

Також у перші ряди рейтингу потрапили Естонія та Литва з 98% та 92%. Дещо поступилася цим країнам Британія, яка вже відправила 90% обіцяної зброї.

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Далі йде Словаччина, яка, за офіційною статистикою, передала 60% обіцяної військової допомоги, за нею – Чехія з 58%.

За кількістю виконаного наступними стоять США з 48%, проте вони поставили та обіцяли передати значно більше допомоги, ніж усі інші країни.

Трохи більше третини, 37% обіцяної допомоги, передала Австралія.

Тим часом, Німеччина пообіцяла майже 542 мільйони євро військової допомоги до 7 червня (четверте місце серед усіх країн), і при цьому виконала лише 35% зобов’язань.

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Джерело: IfW Kiel

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