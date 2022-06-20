Євро здорожчав: курс валют в Україні на 20 червня
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У понеділок, 20 червня, Національний банк встановив офіційний курс на рівні 29,25 грн, а євро – 30,69 грн. Проте курс долара у банках та в обмінниках значно вищий.
Факти ICTV розповідають, який курс валют в українських банках.
Зріс у ціні й польський злотий – 6,54 грн. Британський фунт теж трохи здорожчав – 35,90 грн.
Зараз дивляться
Приватбанк 20 червня пропонує такі курси валют:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|
36,80
|
37,70
|Долар/грн
|35,3
|35,7
Курс валют в Ощадбанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|
36,70
|
37,60
|Долар/грн
|
35,25
|
35,75
Курс валют в Монобанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|33,2
|34,44
|Долар/грн
|31,6
|32,7
Курс валют у Райффайзен Банку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|
36,90
|
38,20
|Долар/грн
|
35,4
|
36,00
Курс валют в УкрСиббанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|
30,70
|
31,00
|Долар/грн
|
29,2600
|
29,55
Курс валют у банку ПУМБ:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|
37,00
|
37,80
|Долар/грн
|
35,40
|
36,00
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, ПУМБ, УкрСиббанк, Райффайзен Банк, Монобанк