Червень, 20 в 11:19

У понеділок, 20 червня, Національний банк встановив офіційний курс на рівні 29,25 грн, а євро – 30,69 грн. Проте курс долара у банках та в обмінниках значно вищий.

Факти ICTV розповідають, який курс валют в українських банках.

Зріс у ціні й польський злотий – 6,54 грн. Британський фунт теж трохи здорожчав – 35,90 грн.

Зараз дивляться

Приватбанк 20 червня пропонує такі курси валют:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 36,80 37,70 Долар/грн 35,3 35,7

Курс валют в Ощадбанку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 36,70 37,60 Долар/грн 35,25 35,75

Курс валют в Монобанку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 33,2 34,44 Долар/грн 31,6 32,7

Курс валют у Райффайзен Банку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 36,90 38,20 Долар/грн 35,4 36,00

Курс валют в УкрСиббанку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 30,70 31,00 Долар/грн 29,2600 29,55

Курс валют у банку ПУМБ:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 37,00 37,80 Долар/грн 35,40 36,00

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, ПУМБ, УкрСиббанк, Райффайзен Банк, Монобанк