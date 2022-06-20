Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Євро здорожчав: курс валют в Україні на 20 червня

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
курс валют_валюта_євро
Фото: Depositphotos

У понеділок, 20 червня, Національний банк встановив офіційний курс на рівні 29,25 грн, а євро – 30,69 грн. Проте курс долара у банках та в обмінниках значно вищий.

Факти ICTV розповідають, який курс валют в українських банках.

Зріс у ціні й польський злотий – 6,54 грн. Британський фунт теж трохи здорожчав – 35,90 грн.

Зараз дивляться

Приватбанк 20 червня пропонує такі курси валют:

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн
36,80
37,70
Долар/грн 35,3 35,7

Курс валют в Ощадбанку:

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн
36,70
37,60
Долар/грн
35,25
35,75

Курс валют в Монобанку:

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн 33,2 34,44
Долар/грн 31,6 32,7

Курс валют у Райффайзен Банку:

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн
36,90
38,20
Долар/грн
35,4
36,00

Курс валют в УкрСиббанку:

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн
30,70
31,00
Долар/грн
29,2600
29,55

Курс валют у банку ПУМБ:

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн
37,00
37,80
Долар/грн
35,40
36,00

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, ПУМБ, УкрСиббанк, Райффайзен Банк, Монобанк

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка