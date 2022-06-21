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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Курс валют на 21 червня: євро продовжує дорожчати

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Євро
Фото: Depositphotos

Станом на 21 червня офіційний курс євро здорожчав на 11 копійок і становить 30,79 грн. Курс долара від Нацбанку незмінний – 29,25 грн.

Факти ICTV розповідають, який курс валют в українських банках.

Крім того, курс польського злотого Національний банк встановив на рівні 6,60 грн, а фунтів стерлінгів – 35,87 грн.

Зараз дивляться

Які курси євро і долара в інших українських банках:

Приватбанк 21 червня пропонує такі курси валют:

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн
36,50
37,50
Долар/грн 35,0 35,6

Курс валют в Ощадбанку:

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн
36,50
37,45
Долар/грн
35,0
35,6

Курс валют в Монобанку:

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн 33,2 34,44
Долар/грн 31,6 32,7

Курс валют у Райффайзен Банку:

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн
36,70
38,20
Долар/грн
34,70
35,60

Курс валют в УкрСиббанку:

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн
30,80
31,10
Долар/грн
29,26
29,55

Курс валют у банку ПУМБ:

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн
36,70
37,50
Долар/грн
35,10
35,70

Нагадаємо, що 20 червня Національний банк встановив офіційний курс євро – 30,69 грн.

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкПУМБУкрСиббанкРайффайзен БанкМонобанк

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