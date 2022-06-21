Червень, 21 в 10:33

Станом на 21 червня офіційний курс євро здорожчав на 11 копійок і становить 30,79 грн. Курс долара від Нацбанку незмінний – 29,25 грн.

Факти ICTV розповідають, який курс валют в українських банках.

Крім того, курс польського злотого Національний банк встановив на рівні 6,60 грн, а фунтів стерлінгів – 35,87 грн.

Зараз дивляться

Які курси євро і долара в інших українських банках:

Приватбанк 21 червня пропонує такі курси валют:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 36,50 37,50 Долар/грн 35,0 35,6

Курс валют в Ощадбанку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 36,50 37,45 Долар/грн 35,0 35,6

Курс валют в Монобанку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 33,2 34,44 Долар/грн 31,6 32,7

Курс валют у Райффайзен Банку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 36,70 38,20 Долар/грн 34,70 35,60

Курс валют в УкрСиббанку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 30,80 31,10 Долар/грн 29,26 29,55

Курс валют у банку ПУМБ:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 36,70 37,50 Долар/грн 35,10 35,70

Нагадаємо, що 20 червня Національний банк встановив офіційний курс євро – 30,69 грн.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, ПУМБ, УкрСиббанк, Райффайзен Банк, Монобанк