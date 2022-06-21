Курс валют на 21 червня: євро продовжує дорожчати
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Станом на 21 червня офіційний курс євро здорожчав на 11 копійок і становить 30,79 грн. Курс долара від Нацбанку незмінний – 29,25 грн.
Факти ICTV розповідають, який курс валют в українських банках.
Крім того, курс польського злотого Національний банк встановив на рівні 6,60 грн, а фунтів стерлінгів – 35,87 грн.
Зараз дивляться
Які курси євро і долара в інших українських банках:
Приватбанк 21 червня пропонує такі курси валют:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|
36,50
|
37,50
|Долар/грн
|35,0
|35,6
Курс валют в Ощадбанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|
36,50
|
37,45
|Долар/грн
|
35,0
|
35,6
Курс валют в Монобанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|33,2
|34,44
|Долар/грн
|31,6
|32,7
Курс валют у Райффайзен Банку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|
36,70
|
38,20
|Долар/грн
|
34,70
|
35,60
Курс валют в УкрСиббанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|
30,80
|
31,10
|Долар/грн
|
29,26
|
29,55
Курс валют у банку ПУМБ:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|
36,70
|
37,50
|Долар/грн
|
35,10
|
35,70
Нагадаємо, що 20 червня Національний банк встановив офіційний курс євро – 30,69 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, ПУМБ, УкрСиббанк, Райффайзен Банк, Монобанк