НБУ підвищив курс євро: скільки коштує валюта в банках 22 червня

Червень, 22 в 11:35

22 червня Нацбанк трохи підвищив вартість європейської валюти.

У середу євро коштує 30,86 грн.

Курс долара залишається стабільним – 29,25 грн.

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Приватбанк 22 червня пропонує такі курси валют:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 36,5 37,5 Долар/грн 35,2 35,6

Курс валют в Ощадбанку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 36,4 37,4 Долар/грн 35 35,6

Курс валют в Монобанку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 33,2 34,4 Долар/грн 31,6 32,7

Курс валют у Райффайзен Банку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 36,6 37,9 Долар/грн 34,8 35,6

Курс валют в УкрСиббанку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 30,87 31,17 Долар/грн 29,26 29,55

На чорному ринку купівля долара 22 червня коливається від 35,1 до 35,3 грн, продаж – від 35,34 до 35,5 грн.

Купують євро в обмінниках у середу за 37–37,18 грн, продають – за 37,22–37,6 грн.

Середній банківський курс гривні в Польщі 22 червня порівняно з попереднім днем не змінився й становить приблизно 0,1242 злотих за 1 грн.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк