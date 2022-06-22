НБУ підвищив курс євро: скільки коштує валюта в банках 22 червня
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22 червня Нацбанк трохи підвищив вартість європейської валюти.
У середу євро коштує 30,86 грн.
Курс долара залишається стабільним – 29,25 грн.
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Приватбанк 22 червня пропонує такі курси валют:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|36,5
|37,5
|Долар/грн
|35,2
|35,6
Курс валют в Ощадбанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|36,4
|37,4
|Долар/грн
|35
|35,6
Курс валют в Монобанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|33,2
|34,4
|Долар/грн
|31,6
|32,7
Курс валют у Райффайзен Банку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|36,6
|37,9
|Долар/грн
|34,8
|35,6
Курс валют в УкрСиббанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|30,87
|31,17
|Долар/грн
|29,26
|29,55
На чорному ринку купівля долара 22 червня коливається від 35,1 до 35,3 грн, продаж – від 35,34 до 35,5 грн.
Купують євро в обмінниках у середу за 37–37,18 грн, продають – за 37,22–37,6 грн.
Середній банківський курс гривні в Польщі 22 червня порівняно з попереднім днем не змінився й становить приблизно 0,1242 злотих за 1 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк