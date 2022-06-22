Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

НБУ підвищив курс євро: скільки коштує валюта в банках 22 червня

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
НБУ підвищив курс євро: скільки коштує валюта в банках 22 червня
Фото: Depositphotos

22 червня Нацбанк трохи підвищив вартість європейської валюти.

У середу євро коштує 30,86 грн.

Курс долара залишається стабільним – 29,25 грн.

Зараз дивляться

Курс валют в Україні 22 червня 2022

Приватбанк 22 червня пропонує такі курси валют:

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн 36,5 37,5
Долар/грн 35,2 35,6

Курс валют в Ощадбанку:

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн 36,4 37,4
Долар/грн 35 35,6

Курс валют в Монобанку:

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн 33,2 34,4
Долар/грн 31,6 32,7

Курс валют у Райффайзен Банку:

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн 36,6 37,9
Долар/грн 34,8 35,6

Курс валют в УкрСиббанку:

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн 30,87 31,17
Долар/грн 29,26 29,55

На чорному ринку купівля долара 22 червня коливається від 35,1 до 35,3 грн, продаж – від 35,34 до 35,5 грн.

Купують євро в обмінниках у середу за 37–37,18 грн, продають – за 37,22–37,6 грн.

Середній банківський курс гривні в Польщі 22 червня порівняно з попереднім днем не змінився й становить приблизно 0,1242 злотих за 1 грн.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка