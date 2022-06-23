Червень, 23 в 17:59

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s, що є однією з найбільших у світі, може відновити роботу своїх закладів в Україні вже у серпні цього року.

Про це інформує видання Forbes Україна із посиланням на керівника одного з ресторанів Києва, котрий розмовляв із журналістами на умовах анонімності.

– Як розказав Forbes керівник одного з київських ресторанів McDonald’s на умовах анонімності, відкриття закладів може початися з серпня. Але в тому випадку, якщо будуть узгоджені питання безпеки, – зазначається в публікації.

Водночас CEO McDonald’s в Україні Юлія Бадрітдінова відмовилася коментувати терміни відкриття мережі закладів після простою. Проте вона поінформувала, що McDonald’s зараз оновлює протоколи безпеки. Згідно з новими правилами, в умовах війни в Україні ресторани не працюватимуть під час повітряної тривоги.

Зараз дивляться

– Ми працюємо над оновленням протоколів безпеки. Цей процес включає перегляд кожної нашої локації на предмет наявності поряд бомбосховищ. Коли звучить сигнал “повітряна тривога”, ресторани терміново мають зачинятися, що само по собі є досить непростим процесом, оскільки ресторан – це мінізавод зі складним обладнанням і великою кількістю відвідувачів. McDonald’s не буде працювати під час повітряних тривог, – наголосила Бадрітдінова.

Вона також розповіла про плани відновити мережу постачань. За словами Бадрітдінової, через руйнування інфраструктури деякі категорії продуктів потрібно буде закуповувати в інших регіонах чи країнах (йдеться, наприклад, про пакування, соки тривалого зберігання, соуси). Хоча більшість постачальників мережі ресторанів в Україні продовжують працювати.

Компанія зараз також займається тренінгами з роботи з ПТСР (посттравматичним стресовим розладом).

– Дуже багато українців пережили реальні жахи. І ми розуміємо, що травмовані люди будуть як серед наших клієнтів, так і серед співробітників. Нам потрібно розуміти, як будуть справлятися наші команди, – пояснила Бадрітдінова.

Вона уточнила, що під час воєнних дій в Україні постраждало девʼять ресторанів McDonald’s, їх планують відремонтувати. Загалом же на території нашої держави знаходяться 107 закладів мережі.

Як відомо, мережа McDonald’s зачинила всі заклади в Україні 24 лютого, після повномасштабного вторгнення військ РФ, мотивуючи таке рішення міркуваннями безпеки.

Нещодавно очільник МЗС України Дмитро Кулеба повідомив про переговори з компанією для відновлення роботи закладів. Він зазначив, що міністерство встановило зв’язок як з українським офісом, так і зі штаб-квартирою McDonald’s у США.