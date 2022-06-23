Євро здешевшало майже на 11 копійок: скільки коштує валюта в банках 23 червня
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23 червня Нацбанк знизив вартість європейської валюти.
У четвер євро коштує майже на 11 копійок дешевше, ніж напередодні – 30,75 грн.
Курс долара залишається незмінним – 29,25 грн.
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Приватбанк 23 червня пропонує такі курси валют:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|36,5
|37,5
|Долар/грн
|35,2
|35,6
Курс валют в Ощадбанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|36,4
|37,35
|Долар/грн
|35
|35,6
Курс валют в Монобанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|33,2
|34,5
|Долар/грн
|31,6
|32,7
Курс валют у Райффайзен Банку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|36,7
|38,1
|Долар/грн
|34,9
|35,8
Курс валют в УкрСиббанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|30,85
|31,15
|Долар/грн
|29,26
|29,55
На чорному ринку купівля долара 23 червня коливається від 35 до 35,27 грн, продаж – від 35,29 до 35,4 грн.
Купують євро в обмінниках у четвер за 36,8 – 37,15 грн, продають – за 37,2–37,6 грн.
Станом на 23 червня середній банківський курс гривні у Польщі порівняно з 22 червня не змінився й становить близько 0,1242 злотих за 1 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк