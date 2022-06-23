Євро здешевшало майже на 11 копійок: скільки коштує валюта в банках 23 червня

Червень, 23 в 11:57

23 червня Нацбанк знизив вартість європейської валюти.

У четвер євро коштує майже на 11 копійок дешевше, ніж напередодні – 30,75 грн.

Курс долара залишається незмінним – 29,25 грн.

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Приватбанк 23 червня пропонує такі курси валют:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 36,5 37,5 Долар/грн 35,2 35,6

Курс валют в Ощадбанку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 36,4 37,35 Долар/грн 35 35,6

Курс валют в Монобанку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 33,2 34,5 Долар/грн 31,6 32,7

Курс валют у Райффайзен Банку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 36,7 38,1 Долар/грн 34,9 35,8

Курс валют в УкрСиббанку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 30,85 31,15 Долар/грн 29,26 29,55

На чорному ринку купівля долара 23 червня коливається від 35 до 35,27 грн, продаж – від 35,29 до 35,4 грн.

Купують євро в обмінниках у четвер за 36,8 – 37,15 грн, продають – за 37,2–37,6 грн.

Станом на 23 червня середній банківський курс гривні у Польщі порівняно з 22 червня не змінився й становить близько 0,1242 злотих за 1 грн.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк