Червень, 24 в 18:34

У межах нової державної програми єРобота уряд затвердив грантову підтримку на суму від 750 тис. до 3,5 млн грн для стартапів і навчання спеціалістів у сфері IT.

Український фонд стартапів адмініструватиме цю програму. Щоб уряд ухвалив фінансування проєктів, необхідно створити щонайменше п’ять робочих місць, а під час роботи потрібен акцент на розробці нових технологій.

Уряд зацікавлений у збільшенні кількості фахівців, тому Кабінет міністрів запустив програму Старт в IT, в межах якого надаватимуть стипендії у розмірі до 30 тис. грн на навчання та отримання навичок молодшого розробника, дата-аналітика чи графічного дизайнера.

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Гроші у межах програми витрачатимуть лише на оплату IT-школи чи курсів, які визначить Міністерство цифрової трансформації. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що держава надасть можливість розпочати нову кар’єру для 60 тис. українців. Бюджет програми становить 1,8 млрд грн.

Загалом Кабмін анонсував шість грантових програм у межах державного проєкту єРобота. Українці зможуть розпочати власний бізнес або нову кар’єру в інших сферах. Поступово у мобільному додатку Дія можна буде подати заявку на одну з держініціатив.