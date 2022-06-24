Євро продовжує дешевшати: скільки коштує валюта в банках 24 червня
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24 червня Нацбанк знову знизив вартість європейської валюти.
У п’ятницю євро коштує ще на дві копійки дешевше, ніж напередодні – 30,73 грн, тоді як у середу, 22 червня, курс від НБУ був на рівні 30,86 грн.
Курс долара залишається незмінним – 29,25 грн.
Зараз дивляться
Приватбанк 24 червня пропонує такі курси валют:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|36,6
|37,5
|Долар/грн
|35,3
|35,6
Курс валют в Ощадбанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|36,4
|37,4
|Долар/грн
|35,1
|35,7
Курс валют в Монобанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|33,25
|34,55
|Долар/грн
|31,6
|32,7
Курс валют у Райффайзен Банку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|36,8
|38
|Долар/грн
|35,4
|36,1
Курс валют в УкрСиббанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|30,75
|31,05
|Долар/грн
|29,26
|29,55
На чорному ринку купівля долара 24 червня коливається від 35,1 до 35,43 грн, продаж – від 35,45 до 35,6 грн.
Купують євро в обмінниках у четвер за 36,8 – 37,15 грн, продають – за 36,9 – 37,32 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк