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Євро продовжує дешевшати: скільки коштує валюта в банках 24 червня

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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Фото: Depositphotos

24 червня Нацбанк знову знизив вартість європейської валюти.

У п’ятницю євро коштує ще на дві копійки дешевше, ніж напередодні – 30,73 грн, тоді як у середу, 22 червня, курс від НБУ був на рівні 30,86 грн.

Курс долара залишається незмінним – 29,25 грн.

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Курс валют в Україні 24 червня

Приватбанк 24 червня пропонує такі курси валют:

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн 36,6 37,5
Долар/грн 35,3 35,6

Курс валют в Ощадбанку:

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн 36,4 37,4
Долар/грн 35,1 35,7

Курс валют в Монобанку:

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн 33,25 34,55
Долар/грн 31,6 32,7

Курс валют у Райффайзен Банку:

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн 36,8 38
Долар/грн 35,4 36,1

Курс валют в УкрСиббанку:

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн 30,75 31,05
Долар/грн 29,26 29,55

На чорному ринку купівля долара 24 червня коливається від 35,1 до 35,43 грн, продаж – від 35,45 до 35,6 грн.

Купують євро в обмінниках у четвер за 36,8 – 37,15 грн, продають – за 36,9 – 37,32 грн.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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