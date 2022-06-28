Червень, 27 в 23:08

Приватбанк розпочав виплату допомоги від міжнародних організацій підліткам від 14 років.

Переказ Western Union зможуть отримати внутрішньо переміщені особи, які через війну змушені виїхати у безпечні регіони та яким на момент отримання допомоги виповнилося від 14 до 18 років.

Розмір допомоги ООН World Food Programme, WFP складає 2 200 грн. Зарахування і зняття грошової допомоги відбувається без комісії.

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Для того, щоб отримати кошти неповнолітні українці мають відкрити картку для виплат у Приватбанку.

– Українці, яким виповнилося від 14 до 16 років, після отримання СМС-повідомлення з контрольним номером переказу Western Union, можуть отримати переказ виключно на картку Приватбанку у Приват24 або відділенні банку, – повідомили у банку.

Для клієнтів віком від 16 до 18 років переказ Western Union буде доступний для виплати в усіх каналах Приватбанку: Приват24, банкоматах, терміналах самообслуговування, відділеннях банку.