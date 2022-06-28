Червень, 28 в 9:37

Станом на ранок 28 червня, згідно з курсом НБУ, євро здорожчав на 15 копійок і тепер становить 30,91 грн. Курс долара 28 червня становить 29,25 грн.

Середня вартість долара в банках коливається від 34,96 до 35,65 грн. Євро в середньому коштує 36,58 до 37,63.

Зараз дивляться

Приватбанк 28 червня пропонує такі курси валют:

Курс валют в Ощадбанку:

Курс валют в Монобанку:

Курс валют в УкрСиббанку:

В обмінниках ціна долара коливається від 35,22 грн до 35,70 грн. Вартість євро – 37,14 грн до 37,45 грн.

Курс долара на чорному ринку сьогодні варіюється від 35,00 грн до 35,65 грн за долар. Ціна за один євро – 37,00 грн до 37,50 грн.

Источник: Нацбанк; Ощадбанк; Монобанк; УкрСиббанк; Приватбанк