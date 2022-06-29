Євро здорожчало на копійку: курс валют у банках 29 червня
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29 червня Нацбанк трохи підвищив вартість європейської валюти.
У середу євро коштує орієнтовно на копійку дорожче, ніж напередодні – 30,92 грн.
Курс долара залишається незмінним – 29,25 грн.
Зараз дивляться
Приватбанк 29 червня пропонує такі курси валют:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|36,7
|37,7
|Долар/грн
|35,3
|35,7
Курс валют в Ощадбанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|36,5
|37,5
|Долар/грн
|35,2
|35,8
Курс валют в Монобанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|33,25
|34,57
|Долар/грн
|31,6
|32,7
Курс валют у Райффайзен Банку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|36,9
|38,1
|Долар/грн
|35,3
|36
Курс валют в УкрСиббанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|30,92
|31,22
|Долар/грн
|29,26
|29,55
На чорному ринку купівля долара 29 червня коливається від 35,1 до 35,52 грн, продаж – від 35,5 до 35,7 грн.
Купують євро в обмінниках в середу за 36,85 – 37,27 грн, продають – за 37,3 – 37,7 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк