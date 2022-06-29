Євро здорожчало на копійку: курс валют у банках 29 червня

Червень, 29 в 13:16

29 червня Нацбанк трохи підвищив вартість європейської валюти.

У середу євро коштує орієнтовно на копійку дорожче, ніж напередодні – 30,92 грн.

Курс долара залишається незмінним – 29,25 грн.

Зараз дивляться

Приватбанк 29 червня пропонує такі курси валют:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 36,7 37,7 Долар/грн 35,3 35,7

Курс валют в Ощадбанку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 36,5 37,5 Долар/грн 35,2 35,8

Курс валют в Монобанку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 33,25 34,57 Долар/грн 31,6 32,7

Курс валют у Райффайзен Банку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 36,9 38,1 Долар/грн 35,3 36

Курс валют в УкрСиббанку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 30,92 31,22 Долар/грн 29,26 29,55

На чорному ринку купівля долара 29 червня коливається від 35,1 до 35,52 грн, продаж – від 35,5 до 35,7 грн.

Купують євро в обмінниках в середу за 36,85 – 37,27 грн, продають – за 37,3 – 37,7 грн.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк