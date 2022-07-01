Приватбанк тимчасово призупинив перекази на карти інших банків – що відомо

Липень, 01 в 16:38

Від ранку п’ятниці, 1 липня, у Приватбанку спостерігалися труднощі з проведенням деяких операцій.

Клієнти не могли зайти до свого особистого кабінету, а також переказати кошти з картки Приватбанку на будь-яку іншу.

При спробі це зробити з’являлося повідомлення: Сталася помилка. Повторіть, будь ласка, операцію. У разі повторного виникнення помилки зверніться у службу підтримки.

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На сайті Приват24 повідомлялося, що “існують складнощі при створенні платежів з карти на карту в Приват24 фізичних осіб”.

У банку після звернень повідомили, що фахівці працюють над усуненням складнощів. Повідомлялося, що регламентні роботи мають завершити до 14.00.

На Facebook-сторінці банку пізніше повідомили, що відправка P2P переказів на картки Mastercard інших банків тимчасово призупинена. Орієнтовний термін відновлення – 2 липня.

Якщо клієнт Приватбанку не має можливості переказати без перешкод кошти, але потрібно зробити це якнайшвидше, то він може включити повідомлення, коли неполадки будуть усунуті. Для цього слід: написати в службу підтримки в чаті, після чого натиснути Повідомити та завершити.

Станом на 16.00 клієнти можуть потрапити у свій кабінет у Приват24.