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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Євро різко здешевшав, долар зберігає стабільність: курс валют 1 липня

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Євро різко здешевшав, долар зберігає стабільність: курс валют 1 липня
Фото: Depositphotos

Вартість долара лишилася незмінною порівняно з 30 червня, а євро здешевшав на 37 копійок – Нацбанк України встановив курс валют на 1 липня 2022 року.

Офіційний курс НБУ гривні до іноземних валют за 1 одиницю:

  • долар – 29,25 грн;
  • євро – 30,40 грн.

Курс валют від НБУ 1 липня

Зараз дивляться

У банках України долар 1 липня коштує 29,26/35,30 грн, євро – від 31,41 грн до 37,00 грн.

Приватбанк 1 липня пропонує валюту за таким курсом:

Приватбанк курс валют 1 липня

Курс валют 1 липня в Ощадбанку:

Ощадбанк курс валют 1 липня

Курс валют 1 липня у Монобанку:

Монобанк курс валют 1 липня

Курс валют 1 липня у Райффайзен Банку:

Райффайзен Банк курс валют 1 липня

Курс валют 1 липня в УкрСиббанку:

УкрСиббанк курс валют 1 липня

В обмінниках долар купують в середньому за 35,39 грн, а продають за 35,92 грн, євро – 36,98/37,37 грн.

Курс долара на чорному ринку варіюється у діапазоні від 35,35 грн до 35,50 грн.

Джерело: ПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк, НБУ.

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