Липень, 01 в 10:27

Вартість долара лишилася незмінною порівняно з 30 червня, а євро здешевшав на 37 копійок – Нацбанк України встановив курс валют на 1 липня 2022 року.

Офіційний курс НБУ гривні до іноземних валют за 1 одиницю:

долар – 29,25 грн;

євро – 30,40 грн.

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У банках України долар 1 липня коштує 29,26/35,30 грн, євро – від 31,41 грн до 37,00 грн.

Приватбанк 1 липня пропонує валюту за таким курсом:

Курс валют 1 липня в Ощадбанку:

Курс валют 1 липня у Монобанку:

Курс валют 1 липня у Райффайзен Банку:

Курс валют 1 липня в УкрСиббанку:

В обмінниках долар купують в середньому за 35,39 грн, а продають за 35,92 грн, євро – 36,98/37,37 грн.

Курс долара на чорному ринку варіюється у діапазоні від 35,35 грн до 35,50 грн.

Джерело: Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, НБУ.