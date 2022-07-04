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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар та євро дешевшають: який курс валют на 4 липня

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
долар
Фото: Unsplash

За офіційним курсом Нацбанку, 4 липня курс гривні щодо євро впав на 12 копійок. Курс долара залишається на тому ж рівні.

У банках України долар 4 липня коштує 29,26/35,45 грн, євро – від 30,53 грн до 36,80 грн.

Зараз дивляться

Курс валют у Приватбанку:

Курс валют в Ощадбанку:

Курс валют в Монобанку:

Курс валют в УкрСиббанку:

За даними порталу Finance.ua, курс для долара становить 35,33 грн для купівлі та 35,27 грн для продажу.

Курс купівлі євро становить 36,72 грн та продажу 37,10 грн.

21 травня Національний банк України скасував обмеження на встановлення курсу, за яким установи можуть продавати готівкову іноземну валюту.

Станом на 1 липня банківський курс гривні у Польщі становить приблизно 0,126 злотих за 1 грн.

Джерело: ПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанкНБУ.

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