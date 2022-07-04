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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Експорт сільгосппродукції з України у 2022 році становитиме не більше 35% – британська розвідка

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
зерно,
Фото: УНІАН

Війна в Україні продовжує завдавати руйнівного впливу на сільськогосподарський сектор – фіксуються серйозні збої у ланцюжках постачання насіння та добрив, від яких залежать українські фермери.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

За даними відомства, російська блокада Одеси продовжує серйозно обмежувати експорт збіжжя з України. Через це експорт сільськогосподарської продукції цього року навряд чи становитиме понад 35% загального обсягу 2021 року.

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Після того, як росіяни втекли з острова Зміїний, у РФ помилково заявили, що м’яч тепер на стороні України щодо покращення експорту зерна.

Насправді саме втручання Росії у сільськогосподарський сектор України продовжує посилювати глобальну продовольчу кризу, зазначають у розвідці.

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Заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка заявив, що за перше півріччя експорт з України впав на 23,7% у порівнянні з першим півріччям 2021 року і наразі становить $22,8 млрд.

Обсяги експорту у другому кварталі становлять $8,782 млрд, що на 37,4% менше, ніж у першому кварталі 2022 року.

ДжерелоUK Ministry of Defence

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