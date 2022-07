Війна в Україні продовжує завдавати руйнівного впливу на сільськогосподарський сектор – фіксуються серйозні збої у ланцюжках постачання насіння та добрив, від яких залежать українські фермери.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

За даними відомства, російська блокада Одеси продовжує серйозно обмежувати експорт збіжжя з України. Через це експорт сільськогосподарської продукції цього року навряд чи становитиме понад 35% загального обсягу 2021 року.

Після того, як росіяни втекли з острова Зміїний, у РФ помилково заявили, що м’яч тепер на стороні України щодо покращення експорту зерна.

(6/8)

Russia’s blockade of Odesa continues to severely constrain Ukraine’s grain exports. Because of this, Ukraine’s agricultural exports in 2022 are unlikely to be more than 35% of the 2021 total.

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) July 4, 2022