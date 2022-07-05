Фінансували війну: суд арештував активи 13 російських компаній на понад 40 млн грн
На Харківщині суд заарештував активи 13 російських компаній на понад 40 млн грн.
За даними Служби безпеки України, ці підприємства з різних галузей: вони займаються торгівлею паливом, продуктами харчування, тютюновими виробами, виробництвом побутової техніки, медичним обладнанням тощо.
– Йдеться про 13 приватних підприємств, які опосередковано сприяють військовій агресії РФ проти України. Кожне з них перераховує отримані в Україні прибутки на рахунки материнських компаній, які у свою чергу сплачують податки до державного бюджету Росії, – йдеться у повідомленні.
Заходи здійснені у межах кримінального провадження, розпочатого за ч.2 ст.209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені у великих розмірах).
Наразі триває передача активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Раніше стало відомо, що СБУ затримала харків’янина, який коригував ворожі обстріли в області.
Чоловік збирав та передавав окупантам інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ та інших формувань, координати військової техніки та укріплень, зведених на Харківщині.