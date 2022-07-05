Липень, 05 в 18:02

На Харківщині суд заарештував активи 13 російських компаній на понад 40 млн грн.

За даними Служби безпеки України, ці підприємства з різних галузей: вони займаються торгівлею паливом, продуктами харчування, тютюновими виробами, виробництвом побутової техніки, медичним обладнанням тощо.

– Йдеться про 13 приватних підприємств, які опосередковано сприяють військовій агресії РФ проти України. Кожне з них перераховує отримані в Україні прибутки на рахунки материнських компаній, які у свою чергу сплачують податки до державного бюджету Росії, – йдеться у повідомленні.

Заходи здійснені у межах кримінального провадження, розпочатого за ч.2 ст.209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені у великих розмірах).

Зараз дивляться

Наразі триває передача активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Раніше стало відомо, що СБУ затримала харків’янина, який коригував ворожі обстріли в області.

Чоловік збирав та передавав окупантам інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ та інших формувань, координати військової техніки та укріплень, зведених на Харківщині.