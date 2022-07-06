Липень, 06 в 13:50

Масштабне фінансування державного бюджету Національним банком України (НБУ) може завадити процесу приєднання України до ЄС.

Про це повідомив глава НБУ Кирило Шевченко. Він зазначив, що недотримання так званих “копенгагенських критеріїв” розтягне процес євроінтеграції на десятиліття.

– Критерії у сфері економічної та монетарної політики містять чіткі правила, що вимагають, серед іншого, забезпечення незалежності центробанків у державах-членах, заборони прямого фінансування держсектору центробанками. Невиконання цих вимог може перешкодити євроінтеграції або розтягнути процес приєднання України до ЄС на десятиліття, – написав він.

За словами глави НБУ, “емісійна” гривня потрапляючи на валютний ринок, тисне на обмінний курс та резерви.

Зараз дивляться

У лютому-травні близько 70% “емісійних” вливань було викуплено на валютному ринку за рахунок резервів, що применшує доларизацію економіки та виводить заощадження із фінансової системи країни.

Шевченко додав, що альтернативою подальшого емісійного фінансування держбюджету є перерозподіл ресурсів на пріоритетні потреби шляхом проведення секвестру бюджету, скорочення некритичних витрат та зростання доходів.

Читайте Європейський інвестиційний банк допоможе у відбудові Маріуполя

Джерело: Економічна правда