Євро здешевшало майже на 47 копійок: курс валют у банках 6 липня
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6 липня Нацбанк знизив вартість європейської валюти.
У середу євро коштує майже на 47 копійок дешевше, ніж напередодні – 30,11 грн.
Курс долара залишається незмінним – 29,25 грн.
Зараз дивляться
Приватбанк 6 липня пропонує такі курси валют:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|35,8
|37,15
|Долар/грн
|35
|35,45
Курс валют в Ощадбанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|35,3
|36,3
|Долар/грн
|34,95
|35,45
Курс валют в Монобанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|35,9
|35,99
|Долар/грн
|35
|35,18
Курс валют у Райффайзен Банку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|35,7
|36,7
|Долар/грн
|35,3
|35,8
Курс валют в УкрСиббанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|30,12
|30,42
|Долар/грн
|29,26
|29,55
На чорному ринку купівля долара 6 липня коливається від 34,1 до 35,36 грн, продаж – від 35,38 до 35,5 грн.
Купують євро в обмінниках в середу за 35,75 – 36,27 грн, продають – за 36,35 – 36,6 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк