Євро здешевшало майже на 47 копійок: курс валют у банках 6 липня

Липень, 06 в 13:47

6 липня Нацбанк знизив вартість європейської валюти.

У середу євро коштує майже на 47 копійок дешевше, ніж напередодні – 30,11 грн.

Курс долара залишається незмінним – 29,25 грн.

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Приватбанк 6 липня пропонує такі курси валют:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 35,8 37,15 Долар/грн 35 35,45

Курс валют в Ощадбанку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 35,3 36,3 Долар/грн 34,95 35,45

Курс валют в Монобанку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 35,9 35,99 Долар/грн 35 35,18

Курс валют у Райффайзен Банку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 35,7 36,7 Долар/грн 35,3 35,8

Курс валют в УкрСиббанку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 30,12 30,42 Долар/грн 29,26 29,55

На чорному ринку купівля долара 6 липня коливається від 34,1 до 35,36 грн, продаж – від 35,38 до 35,5 грн.

Купують євро в обмінниках в середу за 35,75 – 36,27 грн, продають – за 36,35 – 36,6 грн.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк